影／跨域資源整合走入原鄉學校 國際交流到台中和平國中

為深化國際教育交流，台中市衛道中學與新加坡華僑中學今天到原鄉台中市和平國中，參與由台中教育大學原住民族教育與文化研究中心協力推動的原住民族文化體驗與交流活動。活動以「跨域資源整合、國際文化交流、在地文化學習體驗」為主題，透過跨國學生互動與文化沉浸式學習。

新加坡華僑中學、衛道中學的學生們與和平國中師生共同進入泰雅族社區學習場域，文化老師的帶領體驗泰雅族的織布工藝、族語學習與傳統飲食等課程。學生親手操作織機，學習傳統圖騰所承載的族群記憶，並透過入班上課共學，理解泰雅族對自然與生命的敬重哲學。

衛道中學表示，學校長期重視學生國際視野的培養與多元文化理解，這次活動結合大學專業資源、地方文化力量與國際交流網絡，讓學生親身感受原民文化之美，更體驗跨文化對話的價值。

新加坡華僑中學教師說，這是一次難得的文化深度體驗，學生們看到台灣原住民族豐富的文化底蘊，也體驗到教育現場與社區緊密結合的力量，這樣的交流，讓學生深刻體會學習不僅止於課本，而是在真實文化互動中拓展視野與理解。

和平國中學生在互動過程中與國際友校學生共同進行相關課程活動，從語言交流到生活分享，彼此以好奇與熱情建立友誼。

