天主教宏仁女中走入歷史 今換上「宏仁中學」新校名迎60周年慶
嘉義市歷史悠久的名校天主教「宏仁女中」，陪伴嘉義人走過一甲子歲月，培育無數女性菁英，包括市長黃敏惠等傑出校友。然而，隨著教育潮流變遷與少子化衝擊，這所象徵女子教育榮光的「宏仁女中」，2019年招收男生，2023年教育部核准變更校名「宏仁高級中等學校」，日前學校動用大吊車更換校門上方招牌，嶄新的「宏仁高級中學」字樣亮相，引起路過民眾注目，在地社群掀起熱議。
不少人感嘆「宏仁女中變了！」肯定學校順應時代、勇於轉型的決心。宏仁換招牌，不只是換名字，更是翻開嘉義教育新篇章。目前國中部1年級男女生比例已達1比1，象徵宏仁中學邁入多元共學的新時代。校方預告，12月20日將舉辦「宏人創校60周年慶暨校友會成立大會」，邀請歷屆宏仁校友、退休教師齊聚一堂，共同見證宏仁從「女中」到「中學」的時代轉身。
宏仁女中設有國中部與高中部，邁向男女兼收的全人教育新階段。與市轄立仁高中同為天主教嘉義教區創辦的學校，2校2022年合併為「宏仁學校財團法人」，同推動教育創新。7月，新任校長由嘉大實驗教育研究中心主任吳芝儀教授接掌，上任後積極布局課程改革，將攜手嘉義大學、中正大學、雲科大與崇仁護專等在地高校建立策略聯盟，推動雙語教學、AI科技教育、生醫與STEM 跨域整合課程，打造正向友善的學習環境。
