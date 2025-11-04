快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

天主教宏仁女中走入歷史 今換上「宏仁中學」新校名迎60周年慶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市天主教宏仁女中招男生改校名， 女中走入歷史，換上全新宏仁中學招牌，下個月迎接60周年校慶。記者魯永明／攝影
嘉市天主教宏仁女中招男生改校名， 女中走入歷史，換上全新宏仁中學招牌，下個月迎接60周年校慶。記者魯永明／攝影

嘉義市歷史悠久的名校天主教「宏仁女中」，陪伴嘉義人走過一甲子歲月，培育無數女性菁英，包括市長黃敏惠等傑出校友。然而，隨著教育潮流變遷與少子化衝擊，這所象徵女子教育榮光的「宏仁女中」，2019年招收男生，2023年教育部核准變更校名「宏仁高級中等學校」，日前學校動用大吊車更換校門上方招牌，嶄新的「宏仁高級中學」字樣亮相，引起路過民眾注目，在地社群掀起熱議。

不少人感嘆「宏仁女中變了！」肯定學校順應時代、勇於轉型的決心。宏仁換招牌，不只是換名字，更是翻開嘉義教育新篇章。目前國中部1年級男女生比例已達1比1，象徵宏仁中學邁入多元共學的新時代。校方預告，12月20日將舉辦「宏人創校60周年慶暨校友會成立大會」，邀請歷屆宏仁校友、退休教師齊聚一堂，共同見證宏仁從「女中」到「中學」的時代轉身。

宏仁女中設有國中部與高中部，邁向男女兼收的全人教育新階段。與市轄立仁高中同為天主教嘉義教區創辦的學校，2校2022年合併為「宏仁學校財團法人」，同推動教育創新。7月，新任校長由嘉大實驗教育研究中心主任吳芝儀教授接掌，上任後積極布局課程改革，將攜手嘉義大學、中正大學、雲科大與崇仁護專等在地高校建立策略聯盟，推動雙語教學、AI科技教育、生醫與STEM 跨域整合課程，打造正向友善的學習環境。

嘉市天主教宏仁女中招男生改校名， 女中走入歷史，換上全新宏仁中學招牌，下個月迎接60周年校慶。記者魯永明／攝影
嘉市天主教宏仁女中招男生改校名， 女中走入歷史，換上全新宏仁中學招牌，下個月迎接60周年校慶。記者魯永明／攝影

延伸閱讀

男子疑闖軌道「雙車撞擊」慘死 嘉義南靖段台鐵事故釀大誤點

嘉義橋下傳「斷肢」封路搜查 真相曝光眾人直呼「裝肖維」

民眾入侵軌道「遭2列車雙重撞擊」 台鐵南靖東西雙向暫時不通

綠豆仁遊戲場滿週年！嘉義總動園派對開唱 打造最幽默的親子城市地景

相關新聞

天主教宏仁女中走入歷史 今換上「宏仁中學」新校名迎60周年慶

嘉義市歷史悠久的名校天主教「宏仁女中」，陪伴嘉義人走過一甲子歲月，培育無數女性菁英，包括市長黃敏惠等傑出校友。然而，隨著...

高雄小學畢旅「5千玩京阪5天」！日旅達人給6建議 校長現身留言區

高雄市岡山區和平國小校長林世偉證實，本屆畢業生只需負擔5千元，即可赴日本畢業旅行5天，其餘費用由家長與顧問群分攤，引起全網羨慕。

淡水在地企業攜手農會、鄧公國小 親子電影院共度溫馨夜晚

為了要讓新北市淡水區的居民能夠渡過一個輕鬆的周日夜晚，由在地企業紅樹林有線電視攜手淡水區農會及鄧公國小，舉辦了親子星光電影院活動，希望藉由親子電影院不但能夠帶給大家歡樂的心情，也增進親子關係。

遠離3C親子共讀 汐止區東山國小推家庭閱讀

汐止區東山國小114學年度推出「家庭閱讀~拉近祖孫心靈距離」活動，透過多元的活動設計，促進家庭與祖孫之間的相互理解與融合，並且邀請長輩到校一起分享，學校推動家庭閱讀，希望家長能夠抽出時間陪伴孩子一起閱讀，讓學生遠離3Ｃ，多閱讀學新知識，也能增進親子交流。

拒絕下班回家長訊息！小學導師手機刪掉LINE：心境放鬆好多

為了方便聯繫，小學老師和家長間通常會使用LINE溝通。一名國小高年級導師發文，稱他一直以來都用LINE的群組和家長聯繫，近期刪除了手機的LINE，下班不回家長訊息，上班時才用教室的電腦回應家長，實驗兩周後發現心情放鬆很多，也呼籲有更多老師響應，扭轉老師們下班還要回訊息的風氣。

東港高中老師帶學生圓夢走訪帛琉 家鄉與世界聯繫更密切

「對海洋教育、海島國家以及二戰託管地建國歷程充滿興趣與熱情，也希望帶著台灣的孩子感受家鄉與世界的聯繫！」東港高中老師邱廷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。