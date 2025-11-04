高雄小學畢旅「5千玩京阪5天」！日旅達人給6建議 校長現身留言區

高雄市岡山區和平國小校長林世偉證實，本屆畢業生只需負擔5千元，即可赴日本畢業旅行5天，其餘費用由家長與顧問群分攤，引起全網羨慕。

日旅達人林氏璧看到該校畢旅行程後，在臉書粉專提出建議，希望給家長、老師們參考。他表示，行程中安排不少「平等院」、「伏見稻荷大社」、「金閣寺」、「清水寺」等著名景點，但對小六學生來說，他們可能對這些「經典」不感興趣，而且在這個年代，可能不少孩子都已經和家人去過了。

林氏璧也分享自己國一時在京都阿姨家住了兩周，看過京都各種寺廟神社，其實並沒有留下太深的印象，認為這些景點可能比較適合年齡稍長、對歷史宗教有點概念再去參訪，收穫才更大，建議可以安排大阪海遊館、神戶動物王國、京都鐵道博物館、teamLab Biovortex Kyoto等地方。

另外該校畢業旅行預計於明年3月10日至3月14日舉辦，但3月12日的行程中有一項是前往六甲山的人工滑雪場，林氏璧提醒，六甲山應該只有一間滑雪場，但2026年只營業到3月8日，建議和旅行社多多確認。同樣12日晚上行程是去免稅店、逛街購物、晚餐自理，對小六生來說，「免稅店」應該是非必要環節，而且家長和老師可能也不太放心讓孩子們自己逛街，最後說不定還是老師帶隊逛。

林氏璧還指出，行程中有安排一天去大人小孩都愛的環球影城，但行程表上的卻出現已結束營運的遊樂設施，也建議和旅行社確認門票中是否包含快速通關，或是要自行準備。

對於林氏璧給出的6點建議，校長林世偉也現身留言區表達感謝，表示會再和旅行社討論，希望能讓孩子們擁有美好回憶。

