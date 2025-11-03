快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

淡水在地企業攜手農會、鄧公國小 親子電影院共度溫馨夜晚

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
透過親子星光電影院活動，讓大家在忙碌的生活中，能夠放鬆心情，與家人一同享受愉快的假日夜晚。 圖／紅樹林有線電視提供
透過親子星光電影院活動，讓大家在忙碌的生活中，能夠放鬆心情，與家人一同享受愉快的假日夜晚。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓新北市淡水區的居民能夠渡過一個輕鬆的周日夜晚，由在地企業紅樹林有線電視攜手淡水區農會及鄧公國小，舉辦了親子星光電影院活動，希望藉由親子電影院不但能夠帶給大家歡樂的心情，也增進親子關係

紅樹林有線電視公司表示，過去一直以來深耕在地，在淡水這片土地上服務多年，不僅致力於提供優質的數位有線電視與網路服務，更希望能夠透過實際行動，回饋地方、關懷社區。今晚的活動不只是娛樂，更是一份公益的分享與社區的連結。紅樹林有線電視公司將持續秉持「在地用心、服務貼心」的精神，與大家一起讓淡水變得更溫暖、更美好。

紅樹林有線電視公司也表示，這次特別感謝淡水區農會以及鄧公國小的熱情合作，有機會攜手舉辦這場活動。希望透過電影的魅力，讓大家在忙碌的生活中，能夠放鬆心情，與家人一同享受愉快的假日夜晚。

淡水 電影院 親子關係

延伸閱讀

淡水BMW左轉猛撞直行車再撞機車 停紅燈女騎士衰遭撞飛命危

淡水汽車保修廠火警 濃煙衝天消防撲滅無人傷亡

淡水貨櫃車減速等紅燈突遭追撞 72歲司機超齡違規曝光

新北淡水汽修廠火警滾滾黑煙 連燒3間鐵皮屋

相關新聞

淡水在地企業攜手農會、鄧公國小 親子電影院共度溫馨夜晚

為了要讓新北市淡水區的居民能夠渡過一個輕鬆的周日夜晚，由在地企業紅樹林有線電視攜手淡水區農會及鄧公國小，舉辦了親子星光電影院活動，希望藉由親子電影院不但能夠帶給大家歡樂的心情，也增進親子關係。

遠離3C親子共讀 汐止區東山國小推家庭閱讀

汐止區東山國小114學年度推出「家庭閱讀~拉近祖孫心靈距離」活動，透過多元的活動設計，促進家庭與祖孫之間的相互理解與融合，並且邀請長輩到校一起分享，學校推動家庭閱讀，希望家長能夠抽出時間陪伴孩子一起閱讀，讓學生遠離3Ｃ，多閱讀學新知識，也能增進親子交流。

拒絕下班回家長訊息！小學導師手機刪掉LINE：心境放鬆好多

為了方便聯繫，小學老師和家長間通常會使用LINE溝通。一名國小高年級導師發文，稱他一直以來都用LINE的群組和家長聯繫，近期刪除了手機的LINE，下班不回家長訊息，上班時才用教室的電腦回應家長，實驗兩周後發現心情放鬆很多，也呼籲有更多老師響應，扭轉老師們下班還要回訊息的風氣。

東港高中老師帶學生圓夢走訪帛琉 家鄉與世界聯繫更密切

「對海洋教育、海島國家以及二戰託管地建國歷程充滿興趣與熱情，也希望帶著台灣的孩子感受家鄉與世界的聯繫！」東港高中老師邱廷...

「旺宏科學獎」得主出爐 首位離島學生奪金獲40萬獎學金

為鼓勵全國高中生探索科學、創造發明，旺宏教育基金會辦理第24屆「旺宏科學獎」，被譽為「高中職的諾貝爾獎」。今年有歷來最多...

校園新鮮事／發明羊毛氈子彈驅蛇 嘉義溪口國中生印尼奪金

嘉義縣溪口國中以「無人機＋創意發明」打造偏鄉科技教育典範，近年積極發展無人機課程與發明教育，建置無人機科學基地，並帶領學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。