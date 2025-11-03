淡水在地企業攜手農會、鄧公國小 親子電影院共度溫馨夜晚

為了要讓新北市淡水區的居民能夠渡過一個輕鬆的周日夜晚，由在地企業紅樹林有線電視攜手淡水區農會及鄧公國小，舉辦了親子星光電影院活動，希望藉由親子電影院不但能夠帶給大家歡樂的心情，也增進親子關係。

紅樹林有線電視公司表示，過去一直以來深耕在地，在淡水這片土地上服務多年，不僅致力於提供優質的數位有線電視與網路服務，更希望能夠透過實際行動，回饋地方、關懷社區。今晚的活動不只是娛樂，更是一份公益的分享與社區的連結。紅樹林有線電視公司將持續秉持「在地用心、服務貼心」的精神，與大家一起讓淡水變得更溫暖、更美好。

紅樹林有線電視公司也表示，這次特別感謝淡水區農會以及鄧公國小的熱情合作，有機會攜手舉辦這場活動。希望透過電影的魅力，讓大家在忙碌的生活中，能夠放鬆心情，與家人一同享受愉快的假日夜晚。

商品推薦