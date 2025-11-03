遠離3C親子共讀 汐止區東山國小推家庭閱讀

汐止區東山國小114學年度推出「家庭閱讀~拉近祖孫心靈距離」活動，透過多元的活動設計，促進家庭與祖孫之間的相互理解與融合，並且邀請長輩到校一起分享，學校推動家庭閱讀，希望家長能夠抽出時間陪伴孩子一起閱讀，讓學生遠離3Ｃ，多閱讀學新知識，也能增進親子交流。

以諸葛四郎繪本，串起祖孫之間的聯繫，從9月15日至10月31日，利用一個半月的時間，孩子們可借閱與主題相關的漫畫書籍，並在家中與長輩共同閱讀，不僅能增進與長輩的情感，也能感受到彼此的重視與關心。透過家庭閱讀，孩子們能夠在與長輩的互動中，學習到更多的生活智慧與文化傳承，並且舉辦與作家有約，邀請作家與長輩共同觀賞孩子們的作品，並進行互動，讓孩子們在實踐中學習。這樣的互動不僅能增進學生的自信心，還能讓長輩感受到被重視，進一步促進家庭的凝聚力。

東山國小校長黃丞傑表示，「家庭閱讀」不僅是知識的傳遞，更是情感的交流，這次學校辦理「家庭閱讀 ~ 拉近祖孫心靈距離」的活動，主要是透過諸葛四郎的繪本，讓孩子帶回去跟阿公阿嬤一起回味共讀，今年東山國小推出閱讀認證的手冊，每個學生都有一本，採三軌認證，第一軌就是一般的閱讀，第二軌就是走讀汐止大富翁，第三軌就是家庭閱讀，在鼓勵家庭閱讀的部分，就是要拉近孩子們跟家長間的關係，透過10、20、30分鐘都可以，只要能陪著孩子閱讀，相信閱讀是一個可以養成的好習慣，孩子可以悠遊在書海中，因為這樣子可以讓孩子不要花很多時間在3C上，透過共讀互動增進彼此的情感聯繫。

東山國小二年級學生說，很喜歡閱讀，因為可以學國字，也能學到很多的知識，在家裡有時候爸爸會陪著一起讀英文書，很喜歡這樣的閱讀，因為可以跟爸爸一起學英文。

東山國小家長提到，從出生六個月的時候就會帶著孩子一起讀繪本，那時候借的都是字比較少但是有很多的圖案，等一到兩歲，語言開始發展的時候，就會在繪本上面找圖案，指物命名，讓孩子能夠認識更多的動物或是生活周遭的物品，到了大概4-5歲，漸漸的需要開始認字或是學注音的時候，就會借字數比較多的繪本，就會一個字一個字陪著孩子讀，讓孩子去熟悉文字，一直讀到幼兒園、小學後，也會陪著孩子一起唸。

商品推薦