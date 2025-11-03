快訊

寶佳集團旗下堡新投資突襲！掌握逾一成股權 中工：覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

營造原民文化學習場域計畫徵件 擴大國中小申請

中央社／ 台北3日電

115年「營造原住民族文化學習場域計畫」即日起開始徵件，申請對象擴大為全國國中小，通過審查的原住民重點學校最高補助300萬元，非重點學校最高補助200萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，國民及學前教育署為推動原住民族文化教育，辦理「營造原住民族文化學習場域計畫」，鼓勵學校以課程發展為核心，結合部落耆老智慧及在地文化資源，營造具原住民族特色與永續精神的文化學習場域，計畫自109年辦理至今，已補助近90所學校，總計投入經費達新台幣1.6億元。

自115年起，「營造原住民族文化學習場域計畫」申請對象從國中小原住民重點學校擴大至全國國中小，學校應由課程內容發想，結合環境設計，打造融合教學與文化的校園學習場域，即日起開始徵件，申請截止日為今年12月1日。

國教署說明，計畫聚焦「導入十二年國教課綱內涵」、「部落共創學習空間營造」、「傳承部落文化歷史記憶」、「民族知識與語言推廣」、「原住民工藝文化展現」、「使用生態材料友善環境」等6大面向，透過課程與環境的整合規劃，使學校能將學習場域由課堂延伸至日常生活，讓學生得以在真實文化情境中體驗學習。

學校需在計畫書內呈現教案內容及與學習場域的關聯性，國教署將組成審查團隊召開審查會議，申請學校需針對提案內容簡報，審查委員將以課程設計、文化連結、部落參與及永續規劃等層面進行審查，通過後核定計畫經費，並由輔導委員到校與校方人員、部落族人交流對話。

國教署提到，通過審查的原住民重點學校最高可獲補助300萬元，非重點學校最高補助200萬元，補助將以課程導向與空間整修為優先。

原住民族 國教署 設計

延伸閱讀

花蓮卓溪鄉成立協會獵人自治 禁獵黑熊、透明登錄狩獵情況

新北原民文化會議登場 頭目共議都市族群未來式

原民人口達標！雲林將增原民議員席次 今辦射箭比賽傳承原民技藝

首艘原住民族名「西拉雅號」遠洋巡護船下水 賴清德：落實身分認同

相關新聞

拒絕下班回家長訊息！小學導師手機刪掉LINE：心境放鬆好多

為了方便聯繫，小學老師和家長間通常會使用LINE溝通。一名國小高年級導師發文，稱他一直以來都用LINE的群組和家長聯繫，近期刪除了手機的LINE，下班不回家長訊息，上班時才用教室的電腦回應家長，實驗兩周後發現心情放鬆很多，也呼籲有更多老師響應，扭轉老師們下班還要回訊息的風氣。

東港高中老師帶學生圓夢走訪帛琉 家鄉與世界聯繫更密切

「對海洋教育、海島國家以及二戰託管地建國歷程充滿興趣與熱情，也希望帶著台灣的孩子感受家鄉與世界的聯繫！」東港高中老師邱廷...

「旺宏科學獎」得主出爐 首位離島學生奪金獲40萬獎學金

為鼓勵全國高中生探索科學、創造發明，旺宏教育基金會辦理第24屆「旺宏科學獎」，被譽為「高中職的諾貝爾獎」。今年有歷來最多...

校園新鮮事／發明羊毛氈子彈驅蛇 嘉義溪口國中生印尼奪金

嘉義縣溪口國中以「無人機＋創意發明」打造偏鄉科技教育典範，近年積極發展無人機課程與發明教育，建置無人機科學基地，並帶領學...

學生寫AI、談觀光永續 聯合盃作文賽點亮南投學子創意思維

聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午在旭光高中登場，吸引全縣1021名國小至高中學生應試。題目從「那一次我戰勝困難」到「我看...

高市和平國小畢旅5千元遊日本 校長證實：家長會暖舉

高雄市岡山區和平國小明年3月畢業旅行，傳出學生只需繳交5千元即可赴日本大阪5天，消息一出，令家長驚喜。對此，校長林世偉證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。