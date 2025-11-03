營造原民文化學習場域計畫徵件 擴大國中小申請

115年「營造原住民族文化學習場域計畫」即日起開始徵件，申請對象擴大為全國國中小，通過審查的原住民重點學校最高補助300萬元，非重點學校最高補助200萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，國民及學前教育署為推動原住民族文化教育，辦理「營造原住民族文化學習場域計畫」，鼓勵學校以課程發展為核心，結合部落耆老智慧及在地文化資源，營造具原住民族特色與永續精神的文化學習場域，計畫自109年辦理至今，已補助近90所學校，總計投入經費達新台幣1.6億元。

自115年起，「營造原住民族文化學習場域計畫」申請對象從國中小原住民重點學校擴大至全國國中小，學校應由課程內容發想，結合環境設計，打造融合教學與文化的校園學習場域，即日起開始徵件，申請截止日為今年12月1日。

國教署說明，計畫聚焦「導入十二年國教課綱內涵」、「部落共創學習空間營造」、「傳承部落文化歷史記憶」、「民族知識與語言推廣」、「原住民工藝文化展現」、「使用生態材料友善環境」等6大面向，透過課程與環境的整合規劃，使學校能將學習場域由課堂延伸至日常生活，讓學生得以在真實文化情境中體驗學習。

學校需在計畫書內呈現教案內容及與學習場域的關聯性，國教署將組成審查團隊召開審查會議，申請學校需針對提案內容簡報，審查委員將以課程設計、文化連結、部落參與及永續規劃等層面進行審查，通過後核定計畫經費，並由輔導委員到校與校方人員、部落族人交流對話。

國教署提到，通過審查的原住民重點學校最高可獲補助300萬元，非重點學校最高補助200萬元，補助將以課程導向與空間整修為優先。

商品推薦