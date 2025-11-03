拒絕下班回家長訊息！小學導師手機刪掉LINE：心境放鬆好多

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名國小高年級導師近期刪除了手機的LINE，下班不回家長訊息，上班時才用教室的電腦回應家長。圖／ingimage
為了方便聯繫，小學老師和家長間通常會使用LINE溝通。一名國小高年級導師發文，稱他一直以來都用LINE的群組和家長聯繫，但近期刪除了手機的LINE，下班不回家長訊息，上班時才用教室的電腦回應家長，實驗兩周後發現心情放鬆很多，也呼籲有更多老師響應，扭轉老師們下班還要回訊息的風氣。

一名男網友在Dcard發文，表示他擔任國小高年級導師，平時跟家長溝通都用LINE群組，近期正在做一個實驗，他默默刪除了手機的LINE應用程式，下班不回訊息，到了上班才利用教室電腦回應家長訊息。他透露目前實驗了兩周，「心境真的放鬆很多」。

原PO表示，現在下班就是下班，不用花時間回覆家長讓他感到很放鬆，更呼籲其他老師跟進，扭轉下班後還要回應家長的風氣，才會提升生活品質，讓老師們的生活更加舒服。

此文一出，不少教師也認同原PO作法，指出下班回覆家長根本是變相加班，「不錯的實驗，看到好多老師下班仍在回覆家長訊息」、「改天我也要試試，坦白說，沒什麼事家長一直傳，真的很煩」、「有些家長會一直連環扣，有時候沒接都怕會不會被罵，真的覺得現在當老師身心靈都會受到影響」。

但也有網友提到此做法可能帶來的風險，「我不會這麼做，畢竟會有風險，有時會真的有事要找導師」、「避免緊急事件，我還是會讓訊息跳出，如果不是重要的就不會在非上班時間回應」、「如果是有時效性的事情要24小時內通報，漏掉的後果很嚴重，不要刪除訊息來源」、「我的經驗告訴我，會在休息時間傳訊息都是出大事了，越是麻煩棘手的事情越是需要及早處理、通報主任」。

教師 小學 LINE 加班 家長群組

