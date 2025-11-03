東港高中老師帶學生圓夢走訪帛琉 家鄉與世界聯繫更密切

「對海洋教育、海島國家以及二戰託管地建國歷程充滿興趣與熱情，也希望帶著台灣的孩子感受家鄉與世界的聯繫！」東港高中老師邱廷熙對世界好奇與海洋永續熱情，促使他帶著屏東縣的高中生們申請教育部青年發展署計畫，前往帛琉，展開「帛琉之邀・南海島嶼智慧」旅程。

這趟旅程在今年10月18日到11月1日為期約兩周，學生們拜會駐帛琉大使館與國合會農業技術團，了解台帛雙邊合作成果，參與潛水、環境教育及島嶼永續旅遊課程。學生們訪查海洋保育區，認識珊瑚復育、環境友善農法與減廢機制。

枋寮高中學生高岑安說，看到台灣在帛琉推動永續農業努力，體會到國際合作價值。枋寮高中許芸臻說，感受土地與人類責任的思考。

除了海洋永續教育，文化交流也是這趟旅程重點之一，10名團員有4名是原住民學生，來自排灣、布農、阿美與魯凱族，也以歌謠、舞蹈與手工藝為媒介，與帛琉南島語族青年共學共演。在晉見帛琉傳統領袖Bilung Sally女王當天，大同高中學生陳孟蔓詢問文化傳承問題、東港高中黃仕丞詢問移民與婚姻政策，女王無所不談，讓學生們對帛琉母系社會文化有更深刻了解。

屏東縣府教育處表示，旅程感謝駐帛琉大使館與國際合作發展基金會協助規畫參訪，築夢青年們帶著屏東的海洋精神與南島文化，航向世界，透過國際行動力，把全球視野帶回家鄉，讓台灣海洋與南島文化更加豐富且多元。

教育處指出，此次計畫申請教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」首梯次核定專案之一，東港高中老師、教育處高中精進輔導團輔導員邱廷熙策畫，以南島文化交流與海洋永續教育為主軸，結合原住民族文化與國際教育視野，從4480件申請案中脫穎而出。 帛琉訪團與帛琉高中華語班與科學班交流。圖／屏東縣政府教育處提供

