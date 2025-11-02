旺宏科學獎得主出爐 首位離島學生奪金獲40萬獎學金

為鼓勵全國高中生探索科學、創造發明，旺宏教育基金會辦理第24屆「旺宏科學獎」，被譽為「高中職的諾貝爾獎」。今年有歷來最多支隊伍參賽，許多獲獎作品取材自生活，像是「網軍」的大型語言模型（LLM）研究、果蠅活動力研究、觸控毛筆研究等，獲得金獎的金門高中學生楊甯鈞觀測M39星團，得知觀測的變星就是成員星，是離島學校首度獲得最大獎，也是第一次由地球科學類型的研究拿下金獎。

旺宏科學獎24年來已經累計超過2萬7000名師生完賽，今年共有764支隊伍報名參賽，創下新高。旺宏教育基金會今日揭曉成績，評審團召集人、中研院副院長周美吟表示，旺宏科學獎注重的是創意，及「高中學生可以完成的作品」。她也提及，很高興看到多位女同學得獎，可見女性在科學的潛能，並鼓勵所有得獎同學未來能找到有興趣的科目，發揮所長，日後在科學研究上有更多貢獻。

本年度金牌獎獲獎者為楊甯鈞，是離島學校首度獲得最大獎，也是第一次由地球科學類型的研究拿下金獎，將獲得總計40萬元獎學金。

楊甯鈞國中開始就常常參加學校的天文活動，對星團研究產生興趣，與老師討論後決定從去年底開始觀測M39星團，過去的資料大多聚焦在觀測M39的中心區域，但由於M39範圍擴大，選擇了較外圍的區域拍攝，希望能觀測到潛在成員星中的系外行星或是變星，並了解其天文行為。她的研究發現M39星團的大範圍潮汐結構，並得知觀測的變星就是成員星。

今年共有7組研究獲得銀獎，其中，台中一中學生黃柏文、洪鈞睿、楊佳泰的研究以「網軍」為題，用LoRA微調LLM生成擬人的留言，探討AI與輿論風險；台東女中學生邱濰、邱潘芊妤、陳怡安研究果蠅，了解溫度及氣味對果蠅活動力及選擇食物位置的影響；竹科實中學生梁愷安、蔣承宇、吳宜愷則研究適性化測驗，希望結合AI技術開發適性化測驗平台。

教育部政務次長劉國偉說，旺宏科學獎被譽為「高中職的諾貝爾獎」，但他認為這更是高中職的「聖盃」，大家都想爭取。感謝老師持續推動科學教育，盼能夠繼續向下紮根，也鼓勵高中生們做中學、學中做，今日的得獎不是故事的結束，而是旅程的開始，世界還很寬、很遠，值得大家去探索。

旺宏電子董事長吳敏求致詞時與學生分享，自己也不是學霸型學生，但他會透過邏輯思考解決困境，鼓勵學生，除了念書以外要學習邏輯、數學，基礎課程對往後做任何事情都會有很大的幫助。

旺宏科學獎獲獎團隊最高可獲得48萬元獎學金，以及由5位科學獎召集委員聯名的推薦信，鼓勵同學在科學領域持續探索。除了科學獎外，亦頒發學校獎、指導老師特殊貢獻獎、科學推動獎，感謝老師對科學教育及創新的努力。

