總統教育獎得主前進校園 傳遞勇敢正向思維

為傳遞生命教育正能量，教育部於10至11月共辦理112場「生命教育人才庫講師」專題講座，邀請總統教育獎歷屆獲獎者分享成長奮鬥過程，讓師生學習勇敢正向的價值觀。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，今年第2階段「生命教育人才庫講師」專題講座，首場自10月3日起揭開序幕，生命教育講師陳冠文前往新北市青山國中小，分享自己從「挑戰自閉症限制」到「國際鋼琴金獎」，再到「全中運破紀錄選手」，如何翻轉自己的人生，也用親身經歷讓師生知道「限制不是句點，而是逗點」。

另一名生命教育講師陳銘哲前往彰化線西國小和大西國小分享，自幼失學、生活困境重重，但陳銘哲並未被環境限制，雖然從16歲才開始讀書，仍取得博士學位，讓學生們明白「開始永遠不嫌晚」，即使身體有重度障礙，他仍保持陽光開朗的性格，提醒大家遇到挫折以正向態度面對，才能找到前進的力量。

陳銘哲還與姊姊共同建立「OK GO無障礙旅遊平台」，為更多人創造出行自由的機會，展現「取之於社會、回饋於社會」的精神；他的故事也在告訴學生，勇氣能翻轉人生，毅力能實現夢想。

國教署表示，在每次演講活動後，透過線上「學校滿意度調查回饋」，了解師生的需求，學校對生命教育專題講座的建議及想法，也能得到修正及回饋等意見，並即時傳達給生命教育講師，讓講座不僅是單向傳遞，更是雙向的交流與感動。

商品推薦