校園新鮮事／發明羊毛氈子彈驅蛇 嘉義溪口國中生印尼奪金
嘉義縣溪口國中以「無人機＋創意發明」打造偏鄉科技教育典範，近年積極發展無人機課程與發明教育，建置無人機科學基地，並帶領學生勇闖國際賽場。今年首度參加印尼發明家日國際青少年發明展，榮獲2金、1銀及3項特別獎，成績亮眼。
教務主任黃孝文表示，學校推動創意思考課程已逾7年，透過發明課程與科學社，讓學生每周分組討論，從想法發想、材料選用到功能測試皆由學生主導，在實作中培養邏輯與問題解決能力。
學校引進3對3足球無人機比賽標準場地，由教師設計課程，從四軸機操作、程式設計、App控制到空拍路線規畫，並結合音樂與舞蹈，設計編隊飛行表演，屢次受邀到校外演出。
暑假期間，溪口國中與亞洲無人機AI創新應用研發中心合作，舉辦無人機體驗營，由台灣無人機業者授課，涵蓋飛行原理、組裝操作與比賽，並結合無人機足球，兼具挑戰性與創意性。
今年首次參加印尼發明家日國際青少年發明展，鄭世民、何若禕的「驅蛇槍」獲金牌及大會評審特別獎、泰國皇家發明研究會特別獎、傑出青少年發明家獎及獎金100萬印尼盾。作品以羊毛氈製子彈加入精油嚇跑蛇，並利用石灰與水放熱增加驅趕效果，兼顧人、動物及環境安全。
黃惜恩、陳威駐的「你好帆－音響播放裝置」以聲波震動試管使保麗龍球運動，將聲波視覺化，獲金牌；劉睿騏、孫伃靚、朱意蓉的「龜兔賽跑－超慢跑復健裝置」獲銀牌，透過握遙控器甩手操控機器人前進，以趣味性提高長者復健意願。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言