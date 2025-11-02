快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／發明羊毛氈子彈驅蛇 嘉義溪口國中生印尼奪金

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣溪口國中學生鄭世民、何若禕發明「驅蛇槍」，今年參加印尼發明家日國際青少年發明展獲得金牌及多項特別獎。圖／溪口國中提供
嘉義縣溪口國中學生鄭世民、何若禕發明「驅蛇槍」，今年參加印尼發明家日國際青少年發明展獲得金牌及多項特別獎。圖／溪口國中提供

嘉義縣溪口國中以「無人機＋創意發明」打造偏鄉科技教育典範，近年積極發展無人機課程與發明教育，建置無人機科學基地，並帶領學生勇闖國際賽場。今年首度參加印尼發明家日國際青少年發明展，榮獲2金、1銀及3項特別獎，成績亮眼。

教務主任黃孝文表示，學校推動創意思考課程已逾7年，透過發明課程與科學社，讓學生每周分組討論，從想法發想、材料選用到功能測試皆由學生主導，在實作中培養邏輯與問題解決能力。

學校引進3對3足球無人機比賽標準場地，由教師設計課程，從四軸機操作、程式設計、App控制到空拍路線規畫，並結合音樂與舞蹈，設計編隊飛行表演，屢次受邀到校外演出。

暑假期間，溪口國中與亞洲無人機AI創新應用研發中心合作，舉辦無人機體驗營，由台灣無人機業者授課，涵蓋飛行原理、組裝操作與比賽，並結合無人機足球，兼具挑戰性與創意性。

今年首次參加印尼發明家日國際青少年發明展，鄭世民、何若禕的「驅蛇槍」獲金牌及大會評審特別獎、泰國皇家發明研究會特別獎、傑出青少年發明家獎及獎金100萬印尼盾。作品以羊毛氈製子彈加入精油嚇跑蛇，並利用石灰與水放熱增加驅趕效果，兼顧人、動物及環境安全。

黃惜恩、陳威駐的「你好帆－音響播放裝置」以聲波震動試管使保麗龍球運動，將聲波視覺化，獲金牌；劉睿騏、孫伃靚、朱意蓉的「龜兔賽跑－超慢跑復健裝置」獲銀牌，透過握遙控器甩手操控機器人前進，以趣味性提高長者復健意願。

無人機 印尼 嘉義 國中生 復健 發明展 AI 機器人

延伸閱讀

擬購殲10C戰機惹議 印尼國防部：仍在「考慮」階段未定案

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

無人機族群 法人看好

中斷4年後 印尼重啟跨境碳權交易拚外資

相關新聞

高市和平國小畢旅5千元遊日本 校長證實：家長會暖舉

高雄市岡山區和平國小明年3月畢業旅行，傳出學生只需繳交5千元即可赴日本大阪5天，消息一出，令家長驚喜。對此，校長林世偉證...

校園新鮮事／發明羊毛氈子彈驅蛇 嘉義溪口國中生印尼奪金

嘉義縣溪口國中以「無人機＋創意發明」打造偏鄉科技教育典範，近年積極發展無人機課程與發明教育，建置無人機科學基地，並帶領學...

學生寫AI、談觀光永續 聯合盃作文賽點亮南投學子創意思維

聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午在旭光高中登場，吸引全縣1021名國小至高中學生應試。題目從「那一次我戰勝困難」到「我看...

土城國小自製迷你轎鑾迎接白沙屯媽祖 校長也祈求保佑「泡泡龍學生」

白沙屯媽祖今起連續3天在新北土城、板橋遶境，今路上擠滿來一睹媽祖風采的信眾們。白沙屯媽祖至休息時間前，停留在6所幼兒園及...

竹市光復中學化汗水為愛心 1338名師生開跑募得17萬善款

新竹市光復中學「挑戰障礙」公益路跑邁入第16年，今天下午在十八尖山舉辦「為身心障礙而跑」活動，高二年級師生共1338人熱...

巨大阿努比斯現身！台中葳格小學歡慶萬聖節校園變身法老的國度

今天是萬聖節，台中葳格小學北屯校區呼應奇美博物館將於2026年登場的「埃及展」，趁萬聖節舉行古埃及主題系列慶祝活動，整座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。