學生寫AI、談觀光永續 聯合盃作文賽點亮南投學子創意思維

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
聯合盃作文大賽南投區初賽今天在縣立旭光高中登場，1千多名國小到高中學生參賽，訓練寫作經驗和應試技巧。記者江良誠／攝影
聯合盃作文大賽南投區初賽今天在旭光高中登場，1千多名國小到高中學生參賽，訓練寫作經驗和應試技巧。記者江良誠／攝影

聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午在旭光高中登場，吸引全縣1021名國小至高中學生應試。題目從「那一次我戰勝困難」到「我看運用AI學習」、以及結合在地特色的「我的永續觀光之行」，考驗學生對時事、生活與社會議題的觀察力與分析力，也讓現場瀰漫文學氣息與競試氛圍。

旭光高中教務主任林忠立指出，聯合盃作文在南投已成年度盛事，鄰近學校師生每年都踴躍參與，今年甚至有多輛遊覽車載著學生組隊參加。林忠立說，寫作能力是升學與就業的關鍵指標，透過比賽磨練思考與表達，不僅能在學習歷程中加分，也能在眾多作品中看見學生的語文潛力。

他強調，南投教育資源相對有限，藉由聯合盃刺激學生的學力成長，讓孩子在舞台上展現才華與自信，「一起為南投的教育打拚」。

旭光高中秘書李錫鑫身兼考生家長，連續陪兒子參賽。他表示，平時在校寫作文較為輕鬆，缺乏正式比賽的臨場感，透過聯合盃能讓學生在限時環境中展現平日練習成果，學會沉著應試與組織思維，對升學與日後應試都有實質幫助。

今年高中職組題目「我的永續觀光之行」引導學生關注在地觀光和環境永續。考生鄧佳萁、陳彤宣以陪父親上山工作的經驗為題，觀察近年山林垃圾變多，呼籲政府應嚴格取締亂丟垃圾，並設計以環保方式上山者的獎勵措施，鼓勵大家以實際行動愛護自然。兩人表示，希望透過作文讓更多人理解環保不只是口號，而是生活態度。

竹山國中學生林家頤則以「走進南投的森林」為靈感，從自然景觀體會生命與環境的關聯。她說，題目貼近生活，讓她能從熟悉的經驗出發，反思身邊的大小事，也讓自己在思考與書寫的過程中，心境更開闊，視野更遠。

聯合盃作文大賽南投區初賽吸引1千多名學生參賽，南投縣教育處和旭光高中也到考場為考生加油打氣。記者江良誠／攝影
聯合盃作文大賽南投區初賽吸引1千多名學生參賽，南投縣教育處和旭光高中也到考場為考生加油打氣。記者江良誠／攝影
聯合盃作文大賽南投區初賽今天在縣立旭光高中登場，1千多名國小到高中學生參賽，訓練寫作經驗和應試技巧。記者江良誠／攝影
聯合盃作文大賽南投區初賽今天在縣立旭光高中登場，1千多名國小到高中學生參賽，訓練寫作經驗和應試技巧。記者江良誠／攝影

南投 文學

