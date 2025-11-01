學生寫AI、談觀光永續 聯合盃作文賽點亮南投學子創意思維
聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午在旭光高中登場，吸引全縣1021名國小至高中學生應試。題目從「那一次我戰勝困難」到「我看運用AI學習」、以及結合在地特色的「我的永續觀光之行」，考驗學生對時事、生活與社會議題的觀察力與分析力，也讓現場瀰漫文學氣息與競試氛圍。
旭光高中教務主任林忠立指出，聯合盃作文在南投已成年度盛事，鄰近學校師生每年都踴躍參與，今年甚至有多輛遊覽車載著學生組隊參加。林忠立說，寫作能力是升學與就業的關鍵指標，透過比賽磨練思考與表達，不僅能在學習歷程中加分，也能在眾多作品中看見學生的語文潛力。
他強調，南投教育資源相對有限，藉由聯合盃刺激學生的學力成長，讓孩子在舞台上展現才華與自信，「一起為南投的教育打拚」。
旭光高中秘書李錫鑫身兼考生家長，連續陪兒子參賽。他表示，平時在校寫作文較為輕鬆，缺乏正式比賽的臨場感，透過聯合盃能讓學生在限時環境中展現平日練習成果，學會沉著應試與組織思維，對升學與日後應試都有實質幫助。
今年高中職組題目「我的永續觀光之行」引導學生關注在地觀光和環境永續。考生鄧佳萁、陳彤宣以陪父親上山工作的經驗為題，觀察近年山林垃圾變多，呼籲政府應嚴格取締亂丟垃圾，並設計以環保方式上山者的獎勵措施，鼓勵大家以實際行動愛護自然。兩人表示，希望透過作文讓更多人理解環保不只是口號，而是生活態度。
竹山國中學生林家頤則以「走進南投的森林」為靈感，從自然景觀體會生命與環境的關聯。她說，題目貼近生活，讓她能從熟悉的經驗出發，反思身邊的大小事，也讓自己在思考與書寫的過程中，心境更開闊，視野更遠。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言