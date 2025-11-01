調查：國中教師AI素養分數最低 教學應用偏保守
黃昆輝教授教育基金會今天公布一項調查顯示，國中教師自評的AI素養分數，顯著低於國小、高中教師，可能與升學壓力較大、應用AI教學的作為較保守有關。
黃昆輝基金會透過網路問卷，在8月27日到10月10日間調查了3605份有效樣本，今天發布「教師的AI素養民意調查」結果。
這項調查以量尺分數（1到4分）來評量受訪者在各個項目的表現，民調小組委員馮清皇指出，教師在基礎應用的得分較高，但在AI教學法、AI專業發展等表現較差，可見「知」與「行」之間存在不小差距。
馮清皇提到，其中國中教師各項自評分數普遍低於國小、高中；而較資深的老師，自評分數也較低。可能是國中升學壓力較大，應用AI於教學的作為較為保守。
今天應邀評論的台中教育大學校長郭伯臣分析，高中有普通高中、技術型高中，技高中有工科，接受AI應用的能力較高；國小則是壓力較小，教學普遍較生動、活潑、有趣，教師對AI的接受度也較高。
郭伯臣認為不用悲觀，台灣的AI教育一直表現不錯。不過他提到，日本已經達到「1生1機」，把電子載具當文具用，台灣許多學校仍是3個學生共用一台，還有進步空間。
郭伯臣建議，政府應研擬教師AI素養架構，作為職前和在職培育的目標；教育部應帶頭示範研發並提供教育AI工具給全國師生。他建議學校和縣市建立AI教師社群，促進共學和創意。
基金會董事長黃昆輝表示，新加坡已將AI納入課程，美國也把AI融入各科教學中，台灣教育一直表現不錯，不能在這一波浪潮中落後，政府應該要有遠見、爭取時間，否則機會一失，可能就會跟不上世界的腳步。
