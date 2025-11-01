高市和平國小畢旅5千元遊日本 校長證實：家長會暖舉

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市和平國小明年赴日本畢業旅行，每位學生只需付5千元。圖／林世偉提供
高雄市岡山區和平國小明年3月畢業旅行，傳出學生只需繳交5千元即可赴日本大阪5天，消息一出，令家長驚喜。對此，校長林世偉證實消息屬實，並說明低價背後是家長會長與顧問群共同分攤費用，希望讓孩子留下難忘回憶。

林世偉受訪指出，這屆畢業生僅有15人，為了讓孩子有一趟國際見學又有教育意義的旅程，學校規畫赴日本大阪、京都等地參訪世界文化遺產，行程包括金閣寺、清水寺、嵐山渡月橋與日本環球影城等知名景點「希望孩子能用國內旅遊的費用，去看看外面的世界」。

他解釋，這趟日本行費用原估約每人4萬元，但在家長會長及顧問慷慨贊助下，壓至每位學生自付5千元，其餘差額由會長與顧問分攤。由於人數不多，整體補助仍在可負擔範圍內，目前行程尚在調整階段，待確定報名人數後將正式定案。

至於會長與顧問身分，林世偉透露，會長經營多家公司，長期支持學校活動，但本人相當低調，林笑說，這次爆紅其實是家長太興奮自行上網分享，沒想到一貼就炸鍋，連外地家長都留言「現在轉學還來得及嗎？」「看到價錢我也想重讀國小」。

這趟夢幻畢旅消息在社群平台瘋傳後，不少家長笑稱「高雄最佛系國小」、「這樣的學校我也想念」，也讓和平特小瞬間成為網路熱搜焦點。

林世偉笑說，感謝校友、家長會及顧問團的支持，才能讓孩子們以最低費用擁有跨國學習體驗，並打趣表示現在想轉學，應該真的來不及了。

林世偉強調，這趟畢業旅行的初衷是希望孩子帶著學習與快樂啟程「讓孩子留下美好回憶，這才是我們最想做的事」。

