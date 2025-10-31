土城國小自製迷你轎鑾迎接白沙屯媽祖 校長也祈求保佑「泡泡龍學生」
白沙屯媽祖今起連續3天在新北土城、板橋遶境，今路上擠滿來一睹媽祖風采的信眾們。白沙屯媽祖至休息時間前，停留在6所幼兒園及國小內，而土城國小也安排一位俗稱「泡泡龍症」的罕病童在校門口顯眼處，一同與之前製作的「迷你轎鑾」迎接媽祖到來。
今天下午約1時多左右，白沙屯媽祖來到土城國小，校長謝芳儒說，校內有位「泡泡龍」學生，是一位五年級男學生，平時需要靠輪椅代步，但他不畏病痛，還對打鼓很有興趣，雖無法像一般學生直接拿好鼓棒，仍依靠熱忱成為校內有名的鼓手，平時校內師生也都非常照顧他，甚至在入學前，老師們考量到學生皮膚比較敏感，特地安排專屬活動空間，避免不小心被其他學生碰撞到導致受傷。
謝芳儒表示，今天白沙屯媽祖來之前，校方特意先安排學生與家長在門口顯眼處等媽祖，她也對這位學生說「媽祖一定會看到你」，也祈求媽祖能夠保佑他與全校學生平安。看到媽祖來校園操場，很多人都去排隊鑽轎腳，學生都非常開心能有難得的經驗。
另外，土城國小日前剛好課程提到宗教內容，老師帶領學生製作「迷你轎鑾」，完成品當作擺設放在教室內，沒想到剛好碰到媽祖遶境，剛好派上用場，非常吸睛。
根據泡泡龍病友協會資料，泡泡龍患者出生後皮膚就異常地脆弱，稍微地摩擦、外力擠壓等，皆可能造成破皮或水皰，甚至血皰。患部會反覆破皮、癒合造成食道狹窄、攣縮的現象，更間接導致貧血、營養不良、皮膚變形、肢體萎縮等問題產生，患者其他方面與常人無異。
而今天遶境路線中，除了土城區公所、土城分局外，白沙屯媽祖也停留在6所國小跟幼兒園內，讓原本在校園上課的學生突然看到媽祖轎輦進入學校非常驚喜，不少人大叫「媽祖來了」、「我們愛媽祖」、「歡迎媽祖來作客」，平均待10分鐘後才離開，也為許多孩童祈福。
廣福國小校長張美鳳表示，看到媽祖進入校園，很多學生很開心，謝謝媽祖到學校加持，給學生們祝福，校內老師都趁機作為寶貴的教學課程內容。
