竹市光復中學化汗水為愛心 1338名師生開跑募得17萬善款
新竹市光復中學「挑戰障礙」公益路跑邁入第16年，今天下午在十八尖山舉辦「為身心障礙而跑」活動，高二年級師生共1338人熱情參與，共募得17萬3882元，善款將全數捐贈新竹市私立愛恆啟能中心，幫助身心障礙者獲得更完善的照護。
光復中學表示，「挑戰障礙」路跑自創辦以來，結合體育與公益雙重意義，鼓勵學生強健體魄之餘，也以實際行動關懷弱勢族群。今年活動路程全長約5公里，由參賽學生各自尋找贊助人，按每跑1公里贊助金額方式募集善款，展現青春熱情與社會責任感。
光復中學指出，「把愛傳下去」是活動的核心精神，期盼學生透過參與了解助人之意義，並體會每個人都有被開發的潛能，只要給予公平機會與適當引導，人人都能成為他人的溫暖。
光復中學說明，本次募款所得將捐予財團法人新竹市私立愛恆啟能中心。該中心由創辦人戴耀賽成立，他自幼因白化症深刻體會身心障礙者面臨的困境，長年致力推動障礙者照護與庇護就業。
愛恆啟能中心「安之園」為新竹市第一所提供身心障礙者24小時養護照顧的服務機構，2008年12月更進一步通過慢飛兒庇護工場的設立許可，成為新竹市第一所通過立案的庇護工場，提供成年身心障礙庇護性就業機會，全面關照成年身心障礙朋友的生活與就業。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言