竹市光復中學化汗水為愛心 1338名師生開跑募得17萬善款

新竹市光復中學「挑戰障礙」公益路跑邁入第16年，今天下午在十八尖山舉辦「為身心障礙而跑」活動，高二年級師生共1338人熱情參與，共募得17萬3882元，善款將全數捐贈新竹市私立愛恆啟能中心，幫助身心障礙者獲得更完善的照護。

光復中學表示，「挑戰障礙」路跑自創辦以來，結合體育與公益雙重意義，鼓勵學生強健體魄之餘，也以實際行動關懷弱勢族群。今年活動路程全長約5公里，由參賽學生各自尋找贊助人，按每跑1公里贊助金額方式募集善款，展現青春熱情與社會責任感。

光復中學指出，「把愛傳下去」是活動的核心精神，期盼學生透過參與了解助人之意義，並體會每個人都有被開發的潛能，只要給予公平機會與適當引導，人人都能成為他人的溫暖。

光復中學說明，本次募款所得將捐予財團法人新竹市私立愛恆啟能中心。該中心由創辦人戴耀賽成立，他自幼因白化症深刻體會身心障礙者面臨的困境，長年致力推動障礙者照護與庇護就業。

愛恆啟能中心「安之園」為新竹市第一所提供身心障礙者24小時養護照顧的服務機構，2008年12月更進一步通過慢飛兒庇護工場的設立許可，成為新竹市第一所通過立案的庇護工場，提供成年身心障礙庇護性就業機會，全面關照成年身心障礙朋友的生活與就業。 新竹市光復中學「挑戰障礙」公益路跑邁入第16年，今天下午在十八尖山舉辦「為身心障礙而跑」活動，高二年級師生共1338人熱情參與，共募得17萬3882元。圖／光復中學提供

