巨大阿努比斯現身！台中葳格小學歡慶萬聖節校園變身法老的國度

今天是萬聖節，台中葳格小學北屯校區呼應奇美博物館將於2026年登場的「埃及展」，趁萬聖節舉行古埃及主題系列慶祝活動，整座校園變身為法老的國度，巨大阿努比斯、金字塔、木乃伊、人面獅身像現蹤，萬聖節晚會有英文戲劇表演、變裝走秀等全方位融入文化學習。

葳格小學北屯校區校園內，變身法老的國度，寬達八米的巨大阿努比斯氣勢登場，走廊間出現金字塔、木乃伊、人面獅身像與象形文字壁畫，彷彿置身尼羅河畔。另外，學校還邀請家長與孩子運用環保材質裝扮，成品有報紙編織的法老頭巾，與迴紋針製作的埃及豔后頭飾，充滿創意。

萬聖節晚會現場熱鬧滾滾，活動包含英文戲劇表演、變裝走秀、園遊會與闖關遊戲。高年級學生籌辦攤位，實際體驗企畫與銷售過程，並將部分所得捐出做公益，展現商業素養與社會責任。外師團隊也在校內設置遊戲關卡，每一關都結合知識點，例如「古埃及人畫眼線其實具有防曬、抗菌與宗教意義」，讓萬聖節寓教於樂。

葳格小學北屯校區校長管珮慧表示，這次活動，看到師生與家長共同合作的力量，學校與家庭形成緊密的教育夥伴關係。孩子在玩樂中學習、創造中成長，這正是葳格教育的精神，盼學生透過這樣的環境，理解世界文化的多樣與深度，心靈與眼界都能走向國際。 葳格小學北屯校區趁萬聖節舉行古埃及主題系列慶祝活動，整座校園變身為法老的國度，巨大阿努比斯現身校園。圖／葳格小學提供 葳格小學北屯校區趁萬聖節舉行古埃及主題系列慶祝活動，整座校園變身為法老的國度，還有埃及風變裝秀。圖／葳格小學提供

