監委：花蓮縣府調查涉性別案件逾6個月 應檢討改進

監察委員紀惠容、王美玉今天說，花蓮縣政府辦理縣內富里鄉永豐國小前校長伍玉成涉性別事件案，迄今已逾6個月未完成調查報告，也未依法函知當事人辦理延期等，侵害相關當事人權益，核有疏失，應檢討改進。

監察院10月15日曾公布彈劾案文，指伍玉成與已婚的A女（化名）發生性行為，還涉嫌透過通訊軟體傳具性意味的不當言語，傷害A女人格尊嚴，做為學校首長兼任性平委員會主委負有防治學校性騷擾責任，卻未謹言慎行、以身作則，嚴重影響政府信譽及形象，有重大違失，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。

紀惠容、王美玉今天透過新聞稿指出，此案經調查後，已於10月提案彈劾通過，但花蓮縣政府受理A女遭受性騷擾事件申訴，雖然辦理詢問及會議，但迄今未完成該案調查報告審議，延宕調查期程逾6個月，更未依法函知當事人辦理延期等，侵害相關當事人權益，核有疏失。

紀惠容、王美玉表示，花蓮縣政府辦理性別案件調查，應依循法定期限及相關規定辦理，卻延宕辦理此案調查逾半年，後續將函請花蓮縣政府借鏡此案經驗、檢討改進，儘速審議調查，並詳實研議爾後類案處理流程。

