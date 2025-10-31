萬聖節戴上面具 大業實中讓孩子看見背後自己

嘉義市大業實驗國中以「自主、跨域、遠航」為核心理念，長期在課程中融入SEL（社會情緒學習）。今天萬聖節，學校策畫別具意義主題活動「Behind the Mask: My Halloween Expression」（面具背後，我的萬聖節表情），讓學生從創作面具出發，探索「面具背後的自己」。

活動由外師 Ryan 與課發中心團隊共同設計，以問題導向方式引導學生思考，「面具代表什麼？」「當人戴上面具時，內在自己在哪裡？」學生彩繪面具過程，透過色彩與圖案表達情緒個性，有人以明亮色系象徵快樂自信，也有人以夜空星辰描繪沉靜思考。作品不只節慶創作，更是情緒覺察與自我探索起點。

學生用英語表達內在感受，「My mask shows that I am brave.」「Behind the mask, I really feel shy but happy.」課發中心主任簡意文運用 ORID 討論法帶領學生從觀察創作到詮釋情緒，學習理解接納自己，培養同理傾聽。七年級導師利用班級社企時間陪伴學生完成學習單，參與面具創作，與學生體驗生命影響生命溫度。

八年級施盈盈同學說，「原來戴面具是辛苦的，真正的自己雖不完美，但我有優點，以後會學習勇敢做自己。」七年級沈佑蠑分享，「在老師引導下，我發現自己有固定情緒反應，也有偏好。原來萬聖節不只是變裝，更是認識自己好時機。」

校長陳明君指出，活動結合英語學習、藝術創作與情緒教育，是實驗教育跨域精神展現。學校善用萬聖節文化契機，讓學生歡樂中進行生命探索，將節慶轉化為教育歷程。搭配嘉市光之影舞主題-愛麗絲，由國際教育組Amber老師裝扮成Alice，外師裝扮兔子，帶孩子們探索萬聖節文化，邀請東區公托及中油非營利幼兒園大班小朋友參與。大小朋友共學共樂，笑聲不斷，展現友善、包容與分享學習氛圍。

