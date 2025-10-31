苗栗南、北入學差距大 讓鍾東錦頭痛

苗栗縣苗北的竹南、頭份地區人口持續成長，不少學生必須在臨時性的組合屋上課，但苗南人口高齡化及新生兒減少，以致很多學校出現「有教室沒學生」的現象，苗南、苗北入學情況差異大，縣長鍾東錦直言「讓我頭痛」。

苗栗市大倫國中分校預定地昨天動土興建校舍，預計2年半後遷校，鍾東錦認為現址的校舍建築老舊危險，分校預定地面積4.2公頃，比現在校區大很多，可以提供寬敞、舒適的教育空間，他有感而發，苗南、苗北入學狀況恰好相反。

鍾東錦說，苗栗市是縣治所在地，早年一向是十八鄉鎮市人口最多的城鎮，但因人口結構老化，如今都已被頭份、竹南超過，人口數統計只能當老三，甚至成為永遠的老三，這是人口結構造成的。

頭份、竹南新生連續幾年爆量，其中，頭份建國國中因為學生數增加，目前有不少學生必須在臨時性的組合屋上課，讓他感覺很對不起學生。

此外，頭份國中近10年都出現「要三百來五百」的新生超額困擾，因教室不足，專科教室都取消，教育部補助興建20間專科教室今年6月完工，但為因應新生超額問題，明年有5班要改為普通教室，預計3年後有15班還是得改為普通教室，實驗課程也只能在普通教室進行，頭份國中114學年七年級新生達到16班。

照南國中是全縣學生最多，每年也都面臨新生超額困擾，校舍使用已達極限，今年畢業生有480人，但學區新生數多達700人，仍供不應求，還是得依排序入學，校方除降低專科教室比率，也增建組合屋，提供社團分組跑班使用。

