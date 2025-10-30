恆春國中體育館重建動土 預計2027年完工

屏東縣立恆春國中體育館年久失修，屏東縣政府規劃重建，今天動土典禮，預計2027年3月完工。除可提供師生使用，也將是落山風季節重要室內運動空間。

屏東縣立恆春國中今天舉辦體育館新建工程動土典禮，屏東縣長周春米主持典禮表示，工程由教育部補助新台幣1億2395萬元、縣府自籌1億3618萬元，總經費超過2億6000萬元，預計2027年3月完工，完工後可提供師生運動、教學與集會使用外，在落山風季節期間，更能成為恆春鄉親重要運動空間。

周春米表示，恆春國中體育館為1982年興建，在疫情期間為廣設疫苗施打站，時任縣長潘孟安前往視察，發現館舍漏水年久失修，因此啟動重建規劃，她上任後爭取經費並完成設計。感謝立委徐富癸爭取、教育部國教署與縣議會支持，盼工程如期如質完工，為恆春半島帶來全新運動新地標。

周春米指出，新建體育館為3層樓設計，不僅提供籃球、羽球及排球運動場地，每層樓也規劃桌球室與學生社團辦公室，更可容納1500個觀眾席位。2027年全國運動會期間，恆春國中體育館將承辦多項賽事，除提供學生與社區民眾運動場域外，更成為落山風季節中重要室內運動空間。

屏東縣政府體育發展中心新聞稿表示，恆春國中體育館新建作業總建築面積2063平方公尺，樓地板面積3230平方公尺，以「融合地方文化、展現活力意象」為理念，外觀斜角線條與磚紅色元素呼應鄰近恆春古城牆，兼顧通風、採光與節能，周邊規劃步道與綠帶，與即將啟用的恆春文化中心相互呼應，串聯校園與周邊場域建設。

