關懷基層體育！議員挺小將捐贈竹圍國小足球隊裝備

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
竹圍國小足球隊獲贈訓練外套與浴衣，展現出議員對學校體育推動的重視與支持。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區竹圍國小成立足球校隊已經有七年多的時間，為了讓小小球員們在即將到來的冬天，有溫暖的球隊外套可以穿，新北市議員蔡錦賢捐贈了每位球員一人一件的球隊訓練外套與浴衣，提供足球隊的孩子們兼具實用與保暖功能的裝備。

新北市議員蔡錦賢表示，在天氣漸涼的季節裡，這不只是一件外套，更是一份鼓勵與支持，球員在冬季練球，結束盥洗後需要一件可以保暖的浴衣，另外還有戶外使用的防風外套，讓孩子們穿上整齊的隊服，臉上洋溢著自信與笑容。這份關懷不僅讓小將們在訓練中更有型、更舒適，也展現出議員對學校體育推動的重視與支持。

在捐助的足球隊浴衣上面，不僅是有竹圍國小足球隊的標誌，在外套後面更印有市議員蔡錦賢的Q版造型人物，也代表著議員永遠在背後支持足球隊員，對此家長會長鄭佩瑜表示，過去竹圍國小足球隊參加過大大小小的比賽，每一次的比賽都是小小足球選手們最好的經驗累積，也讓成績愈來愈進步，透過這次新北市議員蔡錦賢的幫助，讓孩子可以有更多往前的動力，大家一起來推動基層足球運動。

