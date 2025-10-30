竹市光復高中與日本雙葉中學交流 培養跨文化溝通力
新竹市光復高中表示，日本福岡雙葉中學師生140人今天到訪交流，光復學生準備珍奶、茄芷袋送給日本學生，台日學生用英文、日文互動，提升跨文化溝通能力。
光復高中校長李詩慶接受中央社記者訪問表示，福岡雙葉中學學生從「雙葉的方言介紹」談到「日本觀光景點」、「日本動漫文化」，並穿插舞蹈與歌曲演出，讓光復學生了解日本文化。
李詩慶指出，光復學生以情境式解說介紹台灣地方文化、飲食特色與旅遊景點，此外也現場表演原住民族歌曲。
在實作體驗方面，李詩慶表示，光復學生現場示範珍珠奶茶的製作流程，並邀請日本學生親手體驗，隨後也安排學生於餐桌互動，培養跨文化溝通力。
光復高中表示，台日學生透過實際對談與合作活動，從語言練習延伸至文化內容，除體驗彼此的飲食與校園生活，也學習以開放心態面對差異，深化國際理解與多元溝通能力。
