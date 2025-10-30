竹市光復高中與日本雙葉中學交流 培養跨文化溝通力

新北市淡水區竹圍國小成立足球校隊已經有七年多的時間，為了讓小小球員們在即將到來的冬天，有溫暖的球隊外套可以穿，新北市議員蔡錦賢捐贈了每位球員一人一件的球隊訓練外套與浴衣，提供足球隊的孩子們兼具實用與保暖功能的裝備。

2025-10-30 18:28