影／苗南有教室沒學生、苗北有學生沒教室 鍾東錦：一個頭痛一個糟糕

苗栗市大倫國中分校預定地今天動土興建校舍，預計2年半後遷校，縣長鍾東錦直言苗栗目前南北入學情況差異大，「苗北」竹南、頭份地區人口持續成長，但「苗南」人口高齡化及新生兒減少，以致很多學校出現「有教室沒學生」，與苗北「有學生沒教室」恰好相反，讓他頭痛。

鍾東錦指出，頭份建國國中因為學生數增加，目前有不少學生必須在臨時性的組合屋上課，這種情況讓他感覺很對不起他們，縣府一直爭取國科會在苗北設置科學園區苗栗實驗中學，想改善學區新生入學的塞車困擾，也為此北上到中央反映，但國科會一直未應允，但當時是在大罷免期間，現在已無大罷免，他認為中央有可能同意，畢竟總統要連任，必須在地方展現他的政績。

他表示，設置實驗中學，如果一定要縣府出經費他也肯，但校務還是得由科學園區來運作經營，因為科學實中有好「品牌」的緣故，有如台大醫院不論在那裡建院，好的品牌形象依舊相同。

鍾東錦也直言，苗栗市是縣治所在地，早年一向是十八鄉鎮市人口最多的城鎮，但因人口結構老化，如今都已被頭份、竹南超過，人口數統計只能當「老三」，甚至成為「永遠的老三」，這是人口結構造成的。他打趣說，現代人重視品牌，就像穿名牌T恤，總不會當內衣藏在裡面。

鍾東錦表示，苗栗縣經過幾次民調，教育及文化發展項目一直被鄉親看好，有加分效果，這方面除了縣府教育、文化觀光團隊做得好，也能吸引民間機構支持，提供教育、體育發展的資源。

大倫國中在1963年創校，鍾東錦表示他也是這一年出生，都已超過60歲，大倫現址的校舍建築老舊危險，分校預定地面積4.2公頃，比現在校區大很多，可以提供寬敞、舒適的教育空間，可說喜事一樁。 苗栗市大倫國中分校預定地今天動土興建校舍，預計2年半後遷校。記者胡蓬生／攝影

