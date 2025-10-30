琉球國中校長霸凌案成立 蘇傳桔喊冤：再提申訴

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣琉球國中。記者潘奕言／攝影
屏東縣琉球國中代理音樂科莊姓教師2021年逝世，經高雄高等行政法院判決認定為過勞身亡，後續有學校老師出庭作證校長蘇傳桔霸凌，屏東縣政府經一個多月審查認定職場霸凌成立。蘇傳桔表示，會再提申訴；教育處表示，將依規定辦理行政處理程序。

2021年琉球國中莊姓教師疑似過勞在宿舍裡猝死，與他同期進校的代理教師阿邦在後續訴訟中，因作證莊師每日工作超時，成為關鍵證據之一，去年8月高雄高等行政法院判決莊師母親獲職災給付。

阿邦之後因在上課時以宗教為教材，考題內容涉及宗教中立等，有學生與家長認為不妥而向教育主管機關提出陳情。校方事後召開校事會議，阿邦認為此舉為校長針對性報復，並提出職場霸凌調查申請。

歷經一個多月審查，屏東縣政府正式認定蘇傳桔職場霸凌成立。教育處表示，針對琉球國中校長蘇傳桔涉及職場霸凌事件，經安全及衛生防護委員會審議成立，後續將依規定辦理行政處理程序。

琉球國中校長蘇傳桔回應，針對這樣的結果他覺得很不服，會請律師再提出申訴，尤其是關於當事人證詞與現存資料不符的部分。他說，工會就是「看一個影，生一個囝」，他們說的很多都與事實不符；由於事件還再進行，會等到全部塵埃落定後再對外說明。

職場霸凌 屏東縣政府 琉球

