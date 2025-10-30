嘉義市大同國小勇奪全國藝術教育最高榮譽 全台首度2度獲獎國小

嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」，從全國44件入選單位中脫穎而出，再度獲「績優學校獎」，成為全台首間2度獲此榮耀的國小；大同國小以藝術為教育語言，持續拓寬孩子理解與表達世界的能力，讓藝術從校園延伸到城市，成為嘉義「人文第一」的典範。

大同國小自編「生活美學」教材，發展跨領域藝術課程，結合白川町在地文化與文史，引導學生「從生活中學藝術」。校園黑光偶劇團14度奪全國特優，兒少陶藝與交趾陶屢創佳績，管樂及直笛隊表現亮眼，答喙鼓團近5年得獎率達百分百，展現深厚藝文能量。

校園美感營造同樣亮眼，打造「藝術廁所美術館」、「玉荷新語」陶藝牆及公共藝術區，同時推動「文藝芳鄰」，讓音樂與戲劇走入白川社區，形塑校園與社區共同的藝術生活。五年級學生許芷瑜曾在全國交趾陶工藝獎獲獎。她說，陶藝創作讓她發現藝術能成為故事與笑容來源。教師團隊長年投入課程研發，並參與教育部「藝術與美感深耕計畫」，協助其他學校推展教學。教師高玉娟表示，「孩子不是在學藝術，而是用藝術去學生活。」

市長黃敏惠表示，大同國小以「培育大同生活藝術家」為願景，長期推動藝術融入日常，培養無數藝文人才，具體呈現嘉義人文與藝術能量。教育處長郭添財指出，該校成果展現市府推動「人文第一」教育方向，挹注資源持續深化美感教育。 嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」，從全國44件入選單位中脫穎而出，再度獲「績優學校獎」，成為全台首間2度獲此榮耀的國小。圖／嘉市府提供 嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」，從全國44件入選單位中脫穎而出，再度獲「績優學校獎」，成為全台首間2度獲此榮耀的國小。圖／嘉市府提供 嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」，從全國44件入選單位中脫穎而出，再度獲「績優學校獎」，成為全台首間2度獲此榮耀的國小。圖／嘉市府提供 嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」，從全國44件入選單位中脫穎而出，再度獲「績優學校獎」，成為全台首間2度獲此榮耀的國小。圖／嘉市府提供

商品推薦