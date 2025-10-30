代理教師工會控訴霸凌　屏東琉球國中校長提申訴

快訊

中央社／ 台北30日電
圖為校園示意圖。圖／ingimage
屏東縣琉球國中一名代理教師過勞猝死，代理教師工會今天表示，同校教師上法庭作證，卻被校長蘇傳桔秋後算帳，屏縣府認定蘇傳桔職場霸凌成立。蘇傳桔回應表示，與事實有所出入，已委請律師提申訴。

全國代理暨代課教師產業工會（以下簡稱工會）今天發布新聞稿指出，琉球國中代理教師莊佳樺因長期超時工作、積勞成疾，於民國109年不幸身亡，校長蘇傳桔試圖以行政手段掩蓋事件真相。莊佳樺母親不放棄追查真相，經高雄高等行政法院判決，確認莊佳樺屬「職業性過勞死亡」。

然而，工會指出，蘇傳桔因不滿出庭作證的代理教師阿邦（化名），多次在公開會議與公文往來中指控阿邦「作偽證」，意圖製造寒蟬效應、壓制真相。

經當事人長時間蒐證後，工會陪同阿邦申請職場霸凌調查。歷經一個多月的審查，屏東縣政府安全及衛生防護委員會已認定蘇傳桔職場霸凌「成立」。

工會指出，這是立法院於114年10月27日三讀通過「公務人員考績法」增訂條文後，全台第一起「校長職場霸凌成立」的案例。

依照新制，對他人職場霸凌致使受害者身心創傷或死亡，應記二大過。工會呼籲屏東縣長周春米應依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」及「公務人員考績法」，立即展開懲處程序。

對此，蘇傳桔告訴中央社記者，與代理教師阿邦間往來向來就事論事，並無刻意打壓。他認為，阿邦於法院作證與事實有出入，例如莊佳樺出事那學期上補校等非事實，有出勤紀錄可佐證。至於職場霸凌成立，他表示，已委請律師提出申訴，一切結果未定前，先不對外說明。

