那段被遺忘的裹腳布日子 國家攝影文化中心線上展出台灣女子纏足史

日人廣部正三1896年的寫真帖中，一名婦人纏足卻蹺腳拍照，姿態怡然自得。19世紀末，台灣地區纏足女性曾高達80餘萬人。國家攝影文化中心邀請國立台灣師範大學名譽教授吳文星，策畫「女子纏足與日治時期放足運動」線上展覽，以25幅典藏影像訴說這段已被遺忘的歷史。

「纏足」作為歷史中延續數百年的身體文化現象，象徵父權社會對女性身體的控制與美感的規訓。日治時期，日本人視其為陋習並強制取締，推行「解纏足」運動，使女性逐步脫離身體束縛，成為近代化與性別意識轉變的關鍵階段。

17世紀大批閩、粵移民渡海來台。其中閩籍移民主要來自福建漳、泉兩地，而纏足風習自南唐以來已傳入漳、泉兩地，當地的婦女除了婢女、乞丐及窮人之外，絕大多數纏足，至19世紀末時，台灣地區纏足女性曾高達80餘萬人。至於來自廣東的客家移民，因婦女有操持家務、從事田野勞動的傳統，故大多不纏足。

1895年台灣總督府開政後不久，隨即刊布「台灣開化良箴」，對於台灣民眾纏足、辮髮、吸食鴉片等有礙衛生及健康的舊習，採漸禁政策，透過學校教育或報章雜誌的宣導，鼓勵台灣人放足斷髮。

自1900年起，台北地區開始有團體鼓吹放足，此風氣並逐漸拓展至全台各地。1910年代中期後，總督府利用保甲制度全面推動「放足斷髮」運動，解纏足有多達48萬餘人，人力資源增加進而促進了經濟的發展。

廣部正三於1896年2月至台灣遊歷，其寫真帖(攝影集)記錄下一位美麗的纏足婦人。婦人頭髮往後梳，微露齒而笑，眼神自然。穿著大襟衫，右手持扇，左手腕戴著玉環。婦人纏足卻蹺腳拍照，姿態怡然自得。

●「女子纏足與日治時期放足運動：以國家攝影文化中心館藏相關影像為例」線上網址: https://reurl.cc/7b23YQ

