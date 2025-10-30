那段被遺忘的裹腳布日子 國家攝影文化中心線上展出台灣女子纏足史
日人廣部正三1896年的寫真帖中，一名婦人纏足卻蹺腳拍照，姿態怡然自得。19世紀末，台灣地區纏足女性曾高達80餘萬人。國家攝影文化中心邀請國立台灣師範大學名譽教授吳文星，策畫「女子纏足與日治時期放足運動」線上展覽，以25幅典藏影像訴說這段已被遺忘的歷史。
「纏足」作為歷史中延續數百年的身體文化現象，象徵父權社會對女性身體的控制與美感的規訓。日治時期，日本人視其為陋習並強制取締，推行「解纏足」運動，使女性逐步脫離身體束縛，成為近代化與性別意識轉變的關鍵階段。
17世紀大批閩、粵移民渡海來台。其中閩籍移民主要來自福建漳、泉兩地，而纏足風習自南唐以來已傳入漳、泉兩地，當地的婦女除了婢女、乞丐及窮人之外，絕大多數纏足，至19世紀末時，台灣地區纏足女性曾高達80餘萬人。至於來自廣東的客家移民，因婦女有操持家務、從事田野勞動的傳統，故大多不纏足。
1895年台灣總督府開政後不久，隨即刊布「台灣開化良箴」，對於台灣民眾纏足、辮髮、吸食鴉片等有礙衛生及健康的舊習，採漸禁政策，透過學校教育或報章雜誌的宣導，鼓勵台灣人放足斷髮。
自1900年起，台北地區開始有團體鼓吹放足，此風氣並逐漸拓展至全台各地。1910年代中期後，總督府利用保甲制度全面推動「放足斷髮」運動，解纏足有多達48萬餘人，人力資源增加進而促進了經濟的發展。
廣部正三於1896年2月至台灣遊歷，其寫真帖(攝影集)記錄下一位美麗的纏足婦人。婦人頭髮往後梳，微露齒而笑，眼神自然。穿著大襟衫，右手持扇，左手腕戴著玉環。婦人纏足卻蹺腳拍照，姿態怡然自得。
●「女子纏足與日治時期放足運動：以國家攝影文化中心館藏相關影像為例」線上網址: https://reurl.cc/7b23YQ
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言