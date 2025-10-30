快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

那段被遺忘的裹腳布日子 國家攝影文化中心線上展出台灣女子纏足史

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
〈婦人〉 日人廣部正三於1896年2月至台灣遊歷，〈婦人〉為其收集、製作之台灣影像寫真帖內照片之一。 本照片為在室內攝影的一婦人，旁邊有盆栽。婦人頭髮往後梳，微露齒而笑，眼神自然。穿著大襟衫，右手持扇，左手腕戴著玉環。婦人纏足，但蹺腳拍照，姿態怡然自得。圖／國家攝影文化中心提供
〈婦人〉 日人廣部正三於1896年2月至台灣遊歷，〈婦人〉為其收集、製作之台灣影像寫真帖內照片之一。 本照片為在室內攝影的一婦人，旁邊有盆栽。婦人頭髮往後梳，微露齒而笑，眼神自然。穿著大襟衫，右手持扇，左手腕戴著玉環。婦人纏足，但蹺腳拍照，姿態怡然自得。圖／國家攝影文化中心提供

日人廣部正三1896年的寫真帖中，一名婦人纏足卻蹺腳拍照，姿態怡然自得。19世紀末，台灣地區纏足女性曾高達80餘萬人。國家攝影文化中心邀請國立台灣師範大學名譽教授吳文星，策畫「女子纏足與日治時期放足運動」線上展覽，以25幅典藏影像訴說這段已被遺忘的歷史。

「纏足」作為歷史中延續數百年的身體文化現象，象徵父權社會對女性身體的控制與美感的規訓。日治時期，日本人視其為陋習並強制取締，推行「解纏足」運動，使女性逐步脫離身體束縛，成為近代化與性別意識轉變的關鍵階段。

17世紀大批閩、粵移民渡海來台。其中閩籍移民主要來自福建漳、泉兩地，而纏足風習自南唐以來已傳入漳、泉兩地，當地的婦女除了婢女、乞丐及窮人之外，絕大多數纏足，至19世紀末時，台灣地區纏足女性曾高達80餘萬人。至於來自廣東的客家移民，因婦女有操持家務、從事田野勞動的傳統，故大多不纏足。

1895年台灣總督府開政後不久，隨即刊布「台灣開化良箴」，對於台灣民眾纏足、辮髮、吸食鴉片等有礙衛生及健康的舊習，採漸禁政策，透過學校教育或報章雜誌的宣導，鼓勵台灣人放足斷髮。

自1900年起，台北地區開始有團體鼓吹放足，此風氣並逐漸拓展至全台各地。1910年代中期後，總督府利用保甲制度全面推動「放足斷髮」運動，解纏足有多達48萬餘人，人力資源增加進而促進了經濟的發展。

廣部正三於1896年2月至台灣遊歷，其寫真帖(攝影集)記錄下一位美麗的纏足婦人。婦人頭髮往後梳，微露齒而笑，眼神自然。穿著大襟衫，右手持扇，左手腕戴著玉環。婦人纏足卻蹺腳拍照，姿態怡然自得。

●「女子纏足與日治時期放足運動：以國家攝影文化中心館藏相關影像為例」線上網址:  https://reurl.cc/7b23YQ

運動 移民

延伸閱讀

影／基隆警攔飛車持毒男衝撞壓制畫面曝！ 文化中心撞慘先修復

要怎麼拍保時捷性能跑車的動態影像? 學徒將718 Boxster S打造成高速拍攝利器

獨／休旅車拒停衝撞巡邏車撞進基隆文化中心前廣場 大批警逮1男

遣返政策不夠硬 川普換掉12名ICE主任 調CBP上陣

相關新聞

那段被遺忘的裹腳布日子 國家攝影文化中心線上展出台灣女子纏足史

日人廣部正三1896年的寫真帖中，一名婦人纏足卻蹺腳拍照，姿態怡然自得。19世紀末，台灣地區纏足女性曾高達80餘萬人。國...

工藝扎根校園 淡水國小皮雕藝術創作學習

114年工藝校園扎根教案發展計畫由國立臺灣工藝研究發展中心主辦，主要將工藝融入國小教育當中，透過徵選學校與工藝師合作，共同開發工藝體驗課程與教案，新北市淡水國小透過計劃邀請到藝術家工藝師王慕賢老師，到校進行皮雕動物微景設計課程，讓孩子融入多元的藝術學習。

小四生發明「豬肉氣味偵測器」奪獎 網見儀器驚呼：他懂要價百萬GC-MS？

GC-MS為高階分析儀器，價格動輒上百萬元，且操作過程中還需具備化學分析與儀器的維護知識，此一細節在社群平台引起質疑聲浪。一名網友在Threads上表示：「小四可以懂跟碰GCMS？要確定欸！」

長期人車混行 基隆八斗國小通學步道改善工程下月開工

基市府逐步打造友善通學環境，八斗國小調和街1巷通學步道改善工程預定11月3日開工，完工後可改善調和市場至八斗國小家長接送...

成功高中大停電原因找到了！廠商急搶修 明恢復正常上課

台北市成功高中昨晚全校大停電，因評估今天電力無法完全恢復，緊急宣布採線上授課。校方經過搶修後，已在上午11時恢復全校供電...

北市成功高中電力短路問題排除 29日正常上課

台北市成功高中今天因停電改採線上授課，校方表示，經查明原因為校內電力系統相間短路導致饋線跳脫，目前已排除狀況並全面復電，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。