工藝扎根校園 淡水國小皮雕藝術創作學習

114年工藝校園扎根教案發展計畫由國立臺灣工藝研究發展中心主辦，主要將工藝融入國小教育當中，透過徵選學校與工藝師合作，共同開發工藝體驗課程與教案，新北市淡水國小透過計劃邀請到藝術家工藝師王慕賢老師，到校進行皮雕動物微景設計課程，讓孩子融入多元的藝術學習。

淡水國小美術班老師李柔筠表示，透過計畫鼓勵學生參與，透過「做中學」的方式，培養學生的核心素養、STEAM精神、解決問題和跨領域能力，並且深入了解傳統工藝的美感及價值，同時啟發學生在創作與生活美學上的潛能。對此工藝師王慕賢也表示，這次以皮革做為學生們的創作素材，教導他們當中的塑形及縫製的部份，讓他們學習到將創作融入生活當中。

這次學生們都覺得做皮革非常的有趣，可以用平常上課不會使用到的媒材，來進行造型設計、上色並且成為生活當中的一部份。對此淡水國小教務主任張之晧也表示，運用皮革做成動物造型設計，並且帶孩子認識許多技巧，像是染色、縫紉等等，讓學生可以學到更不一樣的美術課程。

商品推薦