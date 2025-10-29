工藝扎根校園 淡水國小皮雕藝術創作學習
114年工藝校園扎根教案發展計畫由國立臺灣工藝研究發展中心主辦，主要將工藝融入國小教育當中，透過徵選學校與工藝師合作，共同開發工藝體驗課程與教案，新北市淡水國小透過計劃邀請到藝術家工藝師王慕賢老師，到校進行皮雕動物微景設計課程，讓孩子融入多元的藝術學習。
淡水國小美術班老師李柔筠表示，透過計畫鼓勵學生參與，透過「做中學」的方式，培養學生的核心素養、STEAM精神、解決問題和跨領域能力，並且深入了解傳統工藝的美感及價值，同時啟發學生在創作與生活美學上的潛能。對此工藝師王慕賢也表示，這次以皮革做為學生們的創作素材，教導他們當中的塑形及縫製的部份，讓他們學習到將創作融入生活當中。
這次學生們都覺得做皮革非常的有趣，可以用平常上課不會使用到的媒材，來進行造型設計、上色並且成為生活當中的一部份。對此淡水國小教務主任張之晧也表示，運用皮革做成動物造型設計，並且帶孩子認識許多技巧，像是染色、縫紉等等，讓學生可以學到更不一樣的美術課程。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言