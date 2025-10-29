史瓦帝尼9外師續留高雄任教 教育深化台史情誼
高雄引進來自友邦史瓦帝尼的英語教師邁入第2年，今年共有10名史國教師於高雄任教，其中9名是去年來到高雄，今年再度主動選擇續留，展現對高雄的熱愛與歸屬感。
在高雄任教的10名史瓦帝尼籍青年教師日前齊聚一堂，與高雄市行政暨國際處長張硯卿、教育局長吳立森交流，分享教學心得與生活點滴。
今年有10名史國教師於高雄任教，其中9名是去年來到高雄，今年再度選擇續留。張硯卿與吳立森感謝外師們對高雄雙語教育貢獻，致贈高雄特色大漁旗包與萬聖節果乾禮盒，教師們秀中文喊：「我愛高雄」。
教師也分享初到異鄉時，受到高雄市民的熱心幫助。一名教師說，剛到高雄時迷路，走了近半小時找不到方向，一名婦人不僅幫忙查地圖，還把孩子暫時交給熟識店家，親自騎機車載他回家，讓他相當感動。
另一名外師說，鄰居非常熱情，常在街上主動打招呼，每到節日還會在門口放上新鮮水果、粽子或鳳梨酥，讓他深刻感受「高雄是另一個家。」
吳立森表示，高雄市與中央合作，今年度計畫以250名外籍教師人員推動高雄市雙語教學，同時鼓勵現職教師職能訓練，至今年已有983名參加雙語師資培訓，營造高雄更優質的雙語學習環境。
張硯卿指出，自2023年9月，高雄市與史瓦帝尼首都姆巴巴內市締結姊妹市以來，雙方互動密切。高雄將持續深化與友邦史瓦帝尼首都姆巴巴內市的姊妹市關係，讓教育成為台史友誼延續力量。
