小四生發明「豬肉氣味偵測器」奪獎 網見儀器驚呼：他懂要價百萬GC-MS？

聯合新聞網／ 綜合報導
近期台灣爆出非洲豬瘟，康橋雙語學校小四學生許庭維發明的「新式人工鼻 : 豬肉氣味偵測器」也在本屆發明展中獲獎。記者李芯／攝影
近期台灣爆出非洲豬瘟，康橋雙語學校小四學生許庭維發明的「新式人工鼻 : 豬肉氣味偵測器」也在本屆發明展中獲獎。記者李芯／攝影

在本屆台灣發明展中，康橋雙語學校小學四年級學生許庭維以「新式人工鼻：豬肉氣味偵測器」獲獎，該發明主打可即時偵測極微量豬肉氣體分子、協助防堵非洲豬瘟入境。然而，此作品因使用「氣相層析質譜儀（GC-MS，Gas Chromatography–Mass Spectrometry）」進行分析，引發網友對其研究真實性與操作可能性的廣泛討論。

根據得主許庭維在受訪時表示，發明的起心動念來自機場的工作犬，看到牠們辛勤工作的樣子，讓他擔心狗狗會不會累？訓練是不是很辛苦？於是採用抽氣罩並搭配氣相層析質譜儀（GC-MS）即時分析，可測出極微量的豬肉氣體分子，讓豬肉製品無法進入國門，將非洲豬瘟防堵境外。

不過，GC-MS為高階分析儀器，價格動輒上百萬元，且操作過程中還需具備化學分析與儀器的維護知識，此一細節在社群平台引起討論聲浪。一名網友在Threads上表示：「小四可以懂跟碰GCMS？要確定欸！」

該文引來逾8千名網友按讚，超過兩百多則網友留言，「氣相層析質譜儀這一台超貴耶！很多時候，一般實驗室還買不起」、「如果小四真的會操作GC-MS，廠商可以直接錄取了」、「攜帶式GC-MS或許勉強合理，但新聞照片是桌上型的！」。也有人揶揄：「看學校名稱就知道不意外」、「小學生能發明，看爸爸是誰。」

部分具理工背景的網友則理性分析，指出若由指導老師或家長協助，學生參與資料蒐集與構想發想並不違法，但若未明確區分研究者與協作者的角色，可能會模糊教育初衷。

另有教師留言指出，國小科展或發明展的重點在於啟發創意與研究精神，但現實上「家長與學校資源仍是決勝關鍵」。一位高中教師在討論中說：「孩子提案的創意值得肯定，但真正的價值在過程理解，而非成果包裝。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

發明展 非洲豬瘟 康橋 小學生

