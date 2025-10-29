見民進黨青年局 日華懇：推日國高中生赴台修學旅行
民進黨青年局局長陳冠廷今天表示，青年局訪團28日拜會日華議員懇談會會長古屋圭司。古屋圭司強調，日華懇正強力推動日本國高中生赴台進行「修學旅行」，他認為只要去過台灣的日本學生，未來都會成為台灣的粉絲，這將成為一生的動力。
陳冠廷辦公室今天發布新聞稿指出，陳冠廷28日率團拜會日華議員懇談會會長、同時也是新任自民黨選對會委員長古屋圭司。訪團成員包括執行副局長黃捷、副局長張雅琳、鄭孟洳、沈震東等人。雙方就深化台日青年交流、經濟合作、災害互助等議題進行深入討論。
古屋圭司表示，新上任的首相高市早苗極度重視台日關係，也是日華懇幹部成員，台日關係前景樂觀。陳冠廷回應，青年局首次出訪即選擇日本，是受總統賴清德指示，目標就是深化與日本青年的關係。
黃捷詢問促進民間情感連結的具體建議。古屋圭司強調，日華懇正強力推動日本國高中生赴台進行「修學旅行」，他認為只要去過台灣的日本學生，未來都會成為台灣的粉絲，這將成為一生的動力。
在經濟交流上，古屋圭司以台積電熊本廠為成功案例，指出該廠不僅讓地方實現財政自立，該選區的兩位親台議員木原稔、金子恭之更已入閣，分別擔任官房長官、國土交通省大臣要職，足見合作成功。
古屋圭司回顧了台日互助情誼，從台灣水災時日本提供最新技術，到疫情間台灣援助N95口罩、日本回贈疫苗，皆展現了台日「患難見真情」的羈絆。
陳冠廷說，民進黨青年局將持續推動台日青年交流，透過教育、體育、文化等多元管道，為台日友好關係奠定更堅實的基礎。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言