見民進黨青年局 日華懇：推日國高中生赴台修學旅行

中央社／ 台北29日電

民進黨青年局局長陳冠廷今天表示，青年局訪團28日拜會日華議員懇談會會長古屋圭司。古屋圭司強調，日華懇正強力推動日本國高中生赴台進行「修學旅行」，他認為只要去過台灣的日本學生，未來都會成為台灣的粉絲，這將成為一生的動力。

陳冠廷辦公室今天發布新聞稿指出，陳冠廷28日率團拜會日華議員懇談會會長、同時也是新任自民黨選對會委員長古屋圭司。訪團成員包括執行副局長黃捷、副局長張雅琳、鄭孟洳、沈震東等人。雙方就深化台日青年交流、經濟合作、災害互助等議題進行深入討論。

古屋圭司表示，新上任的首相高市早苗極度重視台日關係，也是日華懇幹部成員，台日關係前景樂觀。陳冠廷回應，青年局首次出訪即選擇日本，是受總統賴清德指示，目標就是深化與日本青年的關係。

黃捷詢問促進民間情感連結的具體建議。古屋圭司強調，日華懇正強力推動日本國高中生赴台進行「修學旅行」，他認為只要去過台灣的日本學生，未來都會成為台灣的粉絲，這將成為一生的動力。

在經濟交流上，古屋圭司以台積電熊本廠為成功案例，指出該廠不僅讓地方實現財政自立，該選區的兩位親台議員木原稔、金子恭之更已入閣，分別擔任官房長官、國土交通省大臣要職，足見合作成功。

古屋圭司回顧了台日互助情誼，從台灣水災時日本提供最新技術，到疫情間台灣援助N95口罩、日本回贈疫苗，皆展現了台日「患難見真情」的羈絆。

陳冠廷說，民進黨青年局將持續推動台日青年交流，透過教育、體育、文化等多元管道，為台日友好關係奠定更堅實的基礎。

台日關係 日本 青年

