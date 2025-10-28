長期人車混行 基隆八斗國小通學步道改善工程下月開工

基市府逐步打造友善通學環境，八斗國小調和街1巷通學步道改善工程預定11月3日開工，完工後可改善調和市場至八斗國小家長接送區人車混行情形，讓學童走得安心，家長也更放心。

基市府工務處養護工程科長廖俊育今天表示，八斗國小周邊道路，有人行空間不足、地面不平整等問題，學生在上學、放學時段，經常會與車流交織，有交通安全疑慮。市府聽取學校、家長會及地方民意後，規畫出通學步道改善方案。

八斗國小校門口有廣場，榕樹竄根嚴重，並往民宅側傾斜，現場勘查發現樹枝嚴重影響架空線路。本次施工需拆除既有圍牆，恐造成榕樹傾倒，經專業植栽公司進行評估，建議移除榕樹，防止危及民眾財產安全。

廖俊育說，八斗國小通學步道工程經費約320萬元，將針對人行步道拓寬與鋪面更新，並增設照明設備、導盲磚與警示標誌，施工總長度80公尺，預計明年4月完工，提升通行安全與舒適度。

工務處指出，學童的安全是市府重視的施工目標之一，八斗國小通學步道改善工程的啟動，代表市府持續以行動守護孩子的上學路。開工後會督促施工單位兼顧工程品質與施工安全，並降低施工對當地交通與居民生活的影響。 基隆市八斗國小通學步道改善工程預定11月3日開工，改善目前人車混行情形，完工後可讓學童走得更安心，家長也更放心。圖／讀者提供 基隆市八斗國小通學步道改善工程預定11月3日開工，改善目前人車混行情形，完工後可讓學童走得更安心，家長也更放心。圖／讀者提供 基隆市八斗國小通學步道改善工程預定11月3日開工，改善目前人車混行情形，完工後可讓學童走得更安心，家長也更放心。圖／讀者提供

