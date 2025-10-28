聽新聞
成功高中大停電原因找到了！廠商急搶修 明恢復正常上課
台北市成功高中昨晚全校大停電，因評估今天電力無法完全恢復，緊急宣布採線上授課。校方經過搶修後，已在上午11時恢復全校供電，經過調查源頭是校內電力系統發生相間短路，導致保險絲燒毀，將研議全校檢修，明天也恢復正常上課。
成功高中昨天晚間無預警發生跳電，由於時間較晚，廠商修繕進度不及，考量到電力供應可能不穩，學校採取預防性調整啟動線上授課，確保隔日教學順利進行，經過廠商今天早上搶修後，上午11時恢復供電，全校電力已全面恢復，明日全校採實體授課。
校方原初步研判是保險絲燒毀導致，詳細檢查後發現，源頭是校內電力系統發生相間短路，導致饋線跳脫，進一步造成保險絲燒毀，將研議啟動全校檢修。
