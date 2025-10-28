快訊

IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

趙露思「零賠償解約」成功脫身！17億違約金全免 新東家2大條件曝光

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

聽新聞
0:00 / 0:00

成功高中大停電原因找到了！廠商急搶修 明恢復正常上課

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市成功高中昨晚全校大停電今採全校線上授課，今早已修復，經過調查源頭是校內電力系統發生相間短路，導致台電保險絲燒毀，將研議全校檢修，明天也恢復正常上課。聯合報系資料照
台北市成功高中昨晚全校大停電今採全校線上授課，今早已修復，經過調查源頭是校內電力系統發生相間短路，導致台電保險絲燒毀，將研議全校檢修，明天也恢復正常上課。聯合報系資料照

台北市成功高中昨晚全校大停電，因評估今天電力無法完全恢復，緊急宣布採線上授課。校方經過搶修後，已在上午11時恢復全校供電，經過調查源頭是校內電力系統發生相間短路，導致保險絲燒毀，將研議全校檢修，明天也恢復正常上課。

成功高中昨天晚間無預警發生跳電，由於時間較晚，廠商修繕進度不及，考量到電力供應可能不穩，學校採取預防性調整啟動線上授課，確保隔日教學順利進行，經過廠商今天早上搶修後，上午11時恢復供電，全校電力已全面恢復，明日全校採實體授課。

校方原初步研判是保險絲燒毀導致，詳細檢查後發現，源頭是校內電力系統發生相間短路，導致饋線跳脫，進一步造成保險絲燒毀，將研議啟動全校檢修。

電力 保險 成功

延伸閱讀

北市成功高中電力短路問題排除 29日正常上課

教室漏水電線故障…民代籲竹圍國小望海樓改建 侯友宜允勘查

成功高中昨晚停電急採線上授課惹議 台電說明了

成功高中昨晚停電未全恢復 今遠距授課

相關新聞

成功高中大停電原因找到了！廠商急搶修 明恢復正常上課

台北市成功高中昨晚全校大停電，因評估今天電力無法完全恢復，緊急宣布採線上授課。校方經過搶修後，已在上午11時恢復全校供電...

受檢疫犬啟發！世界青少年發明展 小學生發明「豬肉氣味偵測器」

由國際發明推廣論壇主辦、日本發明協會承辦的「2025第21屆世界青少年發明展」（International Exhibi...

教室漏水電線故障…民代籲竹圍國小望海樓改建 侯友宜允勘查

新北市淡水區竹圍國小望海樓使用逾30年，近期多次因教室漏水導致電線受潮故障、教室停電無法上課，學生被迫移至專科教室上課，...

嘉義教師劉鈞正用愛接住孩子 民生國中特教生網球打進國際舞台

嘉義市傳出令人振奮的捷報，畢業於嘉義市民生國中特教班的賴聖鎮，日前參加「2025年東亞區特殊奧林匹克網球競賽」，榮獲第五...

北市成功高中電力短路問題排除 29日正常上課

台北市成功高中今天因停電改採線上授課，校方表示，經查明原因為校內電力系統相間短路導致饋線跳脫，目前已排除狀況並全面復電，...

影／台中神岡國小「舊鞋救命」 活動 師生整理鞋傳遞愛

台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，今天升旗時小市長進行勸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。