快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

大人小孩都專注看 台中豐原區富春國小親子師生觀賞情緒劇場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區富春國小今天安排全校親子與師生一起觀賞，頑書趣劇團演出情緒劇場「嘿 ! 我看見你了」。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小今天安排全校親子與師生一起觀賞，頑書趣劇團演出情緒劇場「嘿 ! 我看見你了」。圖／富春國小提供

台中市豐原區富春國小今天安排全校親子與師生一起觀賞頑書趣劇團演出情緒劇場「嘿 ! 我看見你了」，透過歌舞、真人及巨戲偶、體驗分享的精彩呈現方式，一起認識情緒，重新自我覺察，演出生動吸睛，現場大人小孩都專注觀看。

富春國小校長吳夢竹表示，SEL (社會情緒學習）是近年來國際全球教育發展的重要趨勢，幫助學童發展自我覺察、情緒管理、社會覺察、人際技巧與承擔責任等的五個層面，藉此強化非認知能力，也是終身學習課程，從自我認識的基礎開始，了解自己的情緒反應、直覺發展，學習尊重與關懷。

富春國小表示，戲劇是教學方法中最直接、也是吸收最迅速的方式，通過戲劇參與他人的故事，學習透過他人的眼睛看世界。

台中市豐原區富春國小今天安排全校親子與師生一起觀賞，頑書趣劇團演出情緒劇場「嘿 ! 我看見你了」。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小今天安排全校親子與師生一起觀賞，頑書趣劇團演出情緒劇場「嘿 ! 我看見你了」。圖／富春國小提供

台中市 豐原 小學 劇場 親子

延伸閱讀

曉劇場作品「憂國」展現三島由紀夫筆下死亡震撼

外送員遇昏迷者急幫CPR再趕送餐違規被罰 網友：我來繳罰單

OISTAT劇場組織技術委員會主席 劇場人陳志峰獲選

世界劇場設計展台灣獲5首獎 入圍數創全球之冠

相關新聞

受檢疫犬啟發！世界青少年發明展 小學生發明「豬肉氣味偵測器」

由國際發明推廣論壇主辦、日本發明協會承辦的「2025第21屆世界青少年發明展」（International Exhibi...

教室漏水電線故障…民代籲竹圍國小望海樓改建 侯友宜允勘查

新北市淡水區竹圍國小望海樓使用逾30年，近期多次因教室漏水導致電線受潮故障、教室停電無法上課，學生被迫移至專科教室上課，...

嘉義教師劉鈞正用愛接住孩子 民生國中特教生網球打進國際舞台

嘉義市傳出令人振奮的捷報，畢業於嘉義市民生國中特教班的賴聖鎮，日前參加「2025年東亞區特殊奧林匹克網球競賽」，榮獲第五...

北市成功高中電力短路問題排除 29日正常上課

台北市成功高中今天因停電改採線上授課，校方表示，經查明原因為校內電力系統相間短路導致饋線跳脫，目前已排除狀況並全面復電，...

影／台中神岡國小「舊鞋救命」 活動 師生整理鞋傳遞愛

台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，今天升旗時小市長進行勸...

成功高中昨晚停電未全恢復 今遠距授課

台北市成功高中昨天晚間出現全校大停電狀況，初步判斷是因台電端保險絲燒毀所致，由於電力未完全恢復，校方昨晚緊急宣布採全校線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。