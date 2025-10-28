大人小孩都專注看 台中豐原區富春國小親子師生觀賞情緒劇場
台中市豐原區富春國小今天安排全校親子與師生一起觀賞頑書趣劇團演出情緒劇場「嘿 ! 我看見你了」，透過歌舞、真人及巨戲偶、體驗分享的精彩呈現方式，一起認識情緒，重新自我覺察，演出生動吸睛，現場大人小孩都專注觀看。
富春國小校長吳夢竹表示，SEL (社會情緒學習）是近年來國際全球教育發展的重要趨勢，幫助學童發展自我覺察、情緒管理、社會覺察、人際技巧與承擔責任等的五個層面，藉此強化非認知能力，也是終身學習課程，從自我認識的基礎開始，了解自己的情緒反應、直覺發展，學習尊重與關懷。
富春國小表示，戲劇是教學方法中最直接、也是吸收最迅速的方式，通過戲劇參與他人的故事，學習透過他人的眼睛看世界。
