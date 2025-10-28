聽新聞
0:00 / 0:00
教室漏水電線故障…民代籲竹圍國小望海樓改建 侯友宜允勘查
新北市淡水區竹圍國小望海樓使用逾30年，近期多次因教室漏水導致電線受潮故障、教室停電無法上課，學生被迫移至專科教室上課，引發家長憂心，新北民代呼籲市府正視安全疑慮，盡速改建。市長侯友宜則承諾，將請教育局派員勘查，「安全我們一定會去把它照顧好」。
新北市議員鄭宇恩指出，望海樓自85年起啟用至今已有近30年歷史，期間市府曾針對屋頂漏水進行改善，但因風雨夾帶側風導致牆面滲水，教室內多處漏水，甚至連走廊也滴水不止，導致電線受潮損壞、教室全面停電，影響學生正常上課。
「孩子在沒有燈光的情況下怎麼上課？」鄭宇恩批，一個僅30年的校舍竟嚴重漏水至此，實在說不過去。他指出，校方已經採取暫時因應措施，讓學生移至英文教室上課，但長遠而言仍應從結構面改善，「望海樓應該儘速改建，給孩子一個安全學習的環境。」
對此，市長侯友宜回應，將請教育局到現場實地查看，並認為「30年的建物不該會這個樣子」，他表示會把學生安全放在第一優先，「安全我們一定會去把它照顧好。」
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言