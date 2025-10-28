教室漏水電線故障…民代籲竹圍國小望海樓改建 侯友宜允勘查

新北市淡水區竹圍國小望海樓使用逾30年，近期多次因教室漏水導致電線受潮故障、教室停電無法上課，學生被迫移至專科教室上課，引發家長憂心，新北民代呼籲市府正視安全疑慮，盡速改建。市長侯友宜則承諾，將請教育局派員勘查，「安全我們一定會去把它照顧好」。

新北市議員鄭宇恩指出，望海樓自85年起啟用至今已有近30年歷史，期間市府曾針對屋頂漏水進行改善，但因風雨夾帶側風導致牆面滲水，教室內多處漏水，甚至連走廊也滴水不止，導致電線受潮損壞、教室全面停電，影響學生正常上課。

「孩子在沒有燈光的情況下怎麼上課？」鄭宇恩批，一個僅30年的校舍竟嚴重漏水至此，實在說不過去。他指出，校方已經採取暫時因應措施，讓學生移至英文教室上課，但長遠而言仍應從結構面改善，「望海樓應該儘速改建，給孩子一個安全學習的環境。」

對此，市長侯友宜回應，將請教育局到現場實地查看，並認為「30年的建物不該會這個樣子」，他表示會把學生安全放在第一優先，「安全我們一定會去把它照顧好。」

