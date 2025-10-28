嘉義教師劉鈞正用愛接住孩子 民生國中特教生網球打進國際舞台

嘉義市傳出令人振奮的捷報，畢業於嘉義市民生國中特教班的賴聖鎮，日前參加「2025年東亞區特殊奧林匹克網球競賽」，榮獲第五級別男子組第一名，成為東亞區特奧網球冠軍。他的學長、同為特教班畢業的林秉昇，也在混合組勇奪第四名；指導老師劉鈞正以「愛與行動」，協助2人以堅毅與熱情在國際舞台上為嘉義市爭光。劉鈞正說，從令人擔憂的特教生，後來在網球中打出希望，證明特教生只要「適材適用」，一樣可以嶄露頭角。

市長黃敏惠表示，賴聖鎮與林秉昇的優異表現，不僅展現特教學生的潛能與毅力，更是嘉義市融合教育的最佳實踐成果。教育處長郭添財指出，市府長期推動以「愛與包容」為核心的普特融合教育與適應體育，讓每個孩子都能找到屬於自己的舞台。

民生國中校長張金龍表示，「聖鎮的成功，是教育現場最動人的故事。」他指出，賴聖鎮國中時期情緒起伏大，幸遇特教班導師劉鈞正，以運動融入教學、從放學後2小時的練球開始，培養他的專注與自信。劉老師後來更成立「民生國中特教夜間網球隊」，邀請普通生共練，落實融合教育，4年來默默在港坪運動公園耕耘，培育多位特奧選手。

劉鈞正任教21年，以「愛與行動」翻轉特教生生命，推動「戶外教育—自主學習計畫」，帶領學生火車環島、登頂合歡北峰，更成立融合的獨輪車隊與疊杯隊，促進普特共融，屢獲「特殊優良教師」與「星雲教育獎典範教師獎」等肯定。今年獲得學校推薦師鐸獎。

由於親妹是身障生，毅然決然投入特教師的劉鈞正說，特教生容易被保護過度，產生依賴性，因此透過「戶外教育-自主學習計畫」多元活動，訓練學生獨立自主，並認識什麼是危險及如何因應。身障生大多來自弱勢家庭，透過夜間網球隊及戶外活動，也讓家長能有更多喘息機會，未來計畫每季舉辦一次戶外教育相關活動。

他說，周一到周五放學後，每天帶著聖鎮到港坪運動公園網球場打2個小時的網球，密集訓練手感及球感，同時訓練協調性及情緒性，成效良好，因此後來又多找了3、4名特教生一起教，並加入1、2名普通生協助練球，夜間網球隊日漸成形後，北榮教會牧師李豐盛及物理治療師蔡明倫主動共襄盛舉，加入教練行列，讓球隊能夠順利運作4年。

劉鈞正說，從令人擔憂的特教生，後來在網球中打出希望，聖鎮依著天份加上努力不懈怠地苦練，成為東亞最頂尖的選手，證明特教生只要「適材適用」，一樣可以嶄露頭角。感謝家長的信任，還有校長、主任、老師及其他2名教練鼎力相助，讓特教生的天份被看見，造就特奧網球隱形冠軍。

劉鈞正於民生國中特教班任教21年，為了訓練特教生獨立自主，積極推動「戶外教育-自主學習計畫」，圖為挑戰阿朗壹一景。圖／民生國中提供 劉鈞正於民生國中特教班任教21年，為了訓練特教生獨立自主，積極推動「戶外教育-自主學習計畫」，包括帶學生完成火車環島旅行，挑戰阿朗壹及合歡北峰攻頂等多項上山下海壯舉，合歡山北峰攻頂一景。圖／民生國中提供 劉鈞正於民生國中特教班任教21年，為了訓練特教生獨立自主，積極推動「戶外教育-自主學習計畫」，圖為單車活動。圖／民生國中提供 嘉義市民生國中老師劉鈞正（左四）成立特教夜間網球隊，後排右一治療師蔡明倫、後排右二牧師李豐盛２人協助訓練。記者李宗祐／攝影

