八斗國小通學步道將升級 改善人車混行風險

中央社／ 基隆28日電

為打造友善通學環境，基隆市政府啟動「八斗國小通學步道改善工程」，將於11月3日開工，完工後可有效改善人車混行情形，讓學童行得更安心，家長也更放心。

市府工務處養護工程科長廖俊育今天表示，八斗國小周邊道路因人行空間不足、地面不平整等問題，學生在上學、放學時段常與車流混行，潛藏安全疑慮，市府聽取學校、家長會及地方民意後，積極規劃通學步道改善方案。

廖俊育說，此工程經費約新台幣320萬元，將針對人行步道拓寬與鋪面更新，並增設照明設備、導盲磚與警示標誌，施工總長度80公尺，預計明年4月完工後，可提升通行安全與舒適度。

廖俊育指出，學童的安全是市府最重視目標之一，八斗國小通學步道改善工程的啟動，代表市府持續以行動守護孩子的上學路。工務處會督促施工單位兼顧品質與安全，盡量減少施工期間，對當地交通與居民生活的影響。

