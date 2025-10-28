快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

聽新聞
0:00 / 0:00

受檢疫犬啟發！世界青少年發明展 小學生發明「豬肉氣味偵測器」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
近期台灣爆出非洲豬瘟，康橋雙語學校小四學生許庭維發明的「新式人工鼻 : 豬肉氣味偵測器」也在本屆發明展中獲獎。記者李芯／攝影
近期台灣爆出非洲豬瘟，康橋雙語學校小四學生許庭維發明的「新式人工鼻 : 豬肉氣味偵測器」也在本屆發明展中獲獎。記者李芯／攝影

由國際發明推廣論壇主辦、日本發明協會承辦的「2025第21屆世界青少年發明展」（International Exhibition for Young Inventors, IEYI）於今年8月5日至9日在大阪舉行，參賽對象為6至19歲青少年，我國代表隊拿下8金、11銀、7銅好成績。其中，有小學生受到檢疫犬啟發，發明「豬肉氣味偵測器」，能夠測出極微量的豬肉氣體分子，將豬肉製品防堵境外。

近期台灣爆出非洲豬瘟康橋雙語學校小四學生許庭維發明的「新式人工鼻 : 豬肉氣味偵測器」也在本屆發明展中獲獎。他受訪時說，發明的起心動念來自機場的工作犬，看到牠們辛勤工作的樣子，讓許庭維擔心狗狗會不會累？訓練是不是很辛苦？於是，許庭維採用抽氣罩並搭配氣相層析質譜儀（GC-MS）即時分析，可測出極微量的豬肉氣體分子，讓豬肉製品無法進入國門，將非洲豬瘟防堵境外。

世界各國都沒有用利用儀器分析替代機場警犬，許庭維的發明已申請台灣、日本、美國的發明專利，他表示，未來加入AI技術能偵測更多東西，例如安非他命等毒品。

本次也有許多取材自生活的獲獎作品，例如宜蘭國小潘昊青、林芷涵、陳言馨發明的「多功能創意水杯」，結合保溫保冰杯套、加熱杯墊、可調式手把、感溫貼紙，讓水杯有更多功能；國華國中吳宥緯、張旭、林煒捷發明的「開放水域天眼安全系統」，採用人工智慧和自動化的技術來監視水域，並能更快速反應以協助救援人員。

第21屆世界青少年發明展共有日本、義大利、印度、印尼、新加坡、中國、澳門、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、泰國、越南、台灣等13個國家與地區、156件作品參賽，最終選出金牌18面、銀牌28面、銅牌31面。台灣代表團由國立台灣師範大學工教系教授洪榮昭率團參加，共奪得8金、11銀、7銅。

台師大校長吳正己今日在頒獎典禮上說，洪榮昭老師雖已退休、卻退而不休，持續積極參與指導青少年發明展，希望能夠帶動台灣的發明風氣。洪榮昭也說，多年來幾名老師長期投入培養學生，今年我國代表隊在共19面金牌中拿下8面，可見老師的努力很有成果。

教育部主任秘書林伯樵說，教育部希望能透過發明展，提升青少年的創意、發明能力，落實學生課堂所學的知識，展現對社會的關懷，而這也是教育部對孩子的期待。

第21屆世界青少年發明展共有日本、義大利、印度、印尼、新加坡、中國、澳門、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、泰國、越南、台灣等13個國家與地區、156件作品參賽，最終選出金牌18面、銀牌28面、銅牌31面。台灣代表團由國立台灣師範大學工教系教授洪榮昭率團參加，共奪得8金、11銀、7銅。記者李芯／攝影
第21屆世界青少年發明展共有日本、義大利、印度、印尼、新加坡、中國、澳門、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、泰國、越南、台灣等13個國家與地區、156件作品參賽，最終選出金牌18面、銀牌28面、銅牌31面。台灣代表團由國立台灣師範大學工教系教授洪榮昭率團參加，共奪得8金、11銀、7銅。記者李芯／攝影

發明展 康橋 豬肉 非洲豬瘟

延伸閱讀

非洲豬瘟爆發毛豬禁令15天…綠委盼補貼 經濟部長這樣說

中央祭5000元非洲豬瘟通報獎勵 豬農籲主動通報疫情給予撲殺補助

【專家之眼】嘴炮防堵不了「非洲豬瘟｣

非洲豬瘟養豬場驗出2處環境病毒陽性 中市府：清消到凌晨並封閉案場

相關新聞

受檢疫犬啟發！世界青少年發明展 小學生發明「豬肉氣味偵測器」

由國際發明推廣論壇主辦、日本發明協會承辦的「2025第21屆世界青少年發明展」（International Exhibi...

教室漏水電線故障…民代籲竹圍國小望海樓改建 侯友宜允勘查

新北市淡水區竹圍國小望海樓使用逾30年，近期多次因教室漏水導致電線受潮故障、教室停電無法上課，學生被迫移至專科教室上課，...

嘉義教師劉鈞正用愛接住孩子 民生國中特教生網球打進國際舞台

嘉義市傳出令人振奮的捷報，畢業於嘉義市民生國中特教班的賴聖鎮，日前參加「2025年東亞區特殊奧林匹克網球競賽」，榮獲第五...

北市成功高中電力短路問題排除 29日正常上課

台北市成功高中今天因停電改採線上授課，校方表示，經查明原因為校內電力系統相間短路導致饋線跳脫，目前已排除狀況並全面復電，...

影／台中神岡國小「舊鞋救命」 活動 師生整理鞋傳遞愛

台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，今天升旗時小市長進行勸...

成功高中昨晚停電未全恢復 今遠距授課

台北市成功高中昨天晚間出現全校大停電狀況，初步判斷是因台電端保險絲燒毀所致，由於電力未完全恢復，校方昨晚緊急宣布採全校線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。