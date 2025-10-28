受檢疫犬啟發！世界青少年發明展 小學生發明「豬肉氣味偵測器」

由國際發明推廣論壇主辦、日本發明協會承辦的「2025第21屆世界青少年發明展」（International Exhibition for Young Inventors, IEYI）於今年8月5日至9日在大阪舉行，參賽對象為6至19歲青少年，我國代表隊拿下8金、11銀、7銅好成績。其中，有小學生受到檢疫犬啟發，發明「豬肉氣味偵測器」，能夠測出極微量的豬肉氣體分子，將豬肉製品防堵境外。

近期台灣爆出非洲豬瘟，康橋雙語學校小四學生許庭維發明的「新式人工鼻 : 豬肉氣味偵測器」也在本屆發明展中獲獎。他受訪時說，發明的起心動念來自機場的工作犬，看到牠們辛勤工作的樣子，讓許庭維擔心狗狗會不會累？訓練是不是很辛苦？於是，許庭維採用抽氣罩並搭配氣相層析質譜儀（GC-MS）即時分析，可測出極微量的豬肉氣體分子，讓豬肉製品無法進入國門，將非洲豬瘟防堵境外。

世界各國都沒有用利用儀器分析替代機場警犬，許庭維的發明已申請台灣、日本、美國的發明專利，他表示，未來加入AI技術能偵測更多東西，例如安非他命等毒品。

本次也有許多取材自生活的獲獎作品，例如宜蘭國小潘昊青、林芷涵、陳言馨發明的「多功能創意水杯」，結合保溫保冰杯套、加熱杯墊、可調式手把、感溫貼紙，讓水杯有更多功能；國華國中吳宥緯、張旭、林煒捷發明的「開放水域天眼安全系統」，採用人工智慧和自動化的技術來監視水域，並能更快速反應以協助救援人員。

第21屆世界青少年發明展共有日本、義大利、印度、印尼、新加坡、中國、澳門、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、泰國、越南、台灣等13個國家與地區、156件作品參賽，最終選出金牌18面、銀牌28面、銅牌31面。台灣代表團由國立台灣師範大學工教系教授洪榮昭率團參加，共奪得8金、11銀、7銅。

台師大校長吳正己今日在頒獎典禮上說，洪榮昭老師雖已退休、卻退而不休，持續積極參與指導青少年發明展，希望能夠帶動台灣的發明風氣。洪榮昭也說，多年來幾名老師長期投入培養學生，今年我國代表隊在共19面金牌中拿下8面，可見老師的努力很有成果。

教育部主任秘書林伯樵說，教育部希望能透過發明展，提升青少年的創意、發明能力，落實學生課堂所學的知識，展現對社會的關懷，而這也是教育部對孩子的期待。

