北市成功高中電力短路問題排除 29日正常上課
台北市成功高中今天因停電改採線上授課，校方表示，經查明原因為校內電力系統相間短路導致饋線跳脫，目前已排除狀況並全面復電，明天恢復實體授課。
台北市立成功高中昨天晚間發布「極重要」公告，表示因臨時停電，今天採取線上授課，提醒同學無須到校。
校方今天上午說明，台電人員約在昨天晚間11時到校檢查，初步判斷為保險絲燒毀導致，在今天凌晨0時許完成保險絲汰換與送電，部分校舍接著在凌晨1時許復電，剩下一棟校舍待修復。
校方下午表示，搶修後校內電力已全面恢復，今天晚自習正常開放，明天全校採實體授課。
至於事發原因，校方說明，詳細檢查後發現，源頭是校內電力系統發生相間短路，導致饋線跳脫，進一步造成台電端的保險絲燒毀，將研議啟動全校檢修。
