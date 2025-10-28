風災見證台日友好 嘉中與南三陸高校攜手植樹

嘉義高中與日本宮城縣南三陸高校交流多年，南三陸高校得知嘉中校園今年7月受風災影響，發起募款援助。嘉中和來訪的南三陸師生今天舉行植樹活動，象徵跨越國界情誼萌芽。

國立嘉義高中學務處主任張威傑告訴中央社記者，自2018年起，嘉中學生於每年7月間，都會前往日本宮城縣南三陸高等學校交流2週；南三陸高校師生也會在10月間到訪，雙方建立深厚情誼。

張威傑說，今年7月初，颱風丹娜絲造成嘉中校園多株老樹傾倒受損；南三陸高校師生得知後，想起家鄉曾經歷311大地震與海嘯創痛，也記得當年台灣伸出溫暖援手，南三陸學生於是主動在校內及商店街發起募款行動，盼為嘉中災後復原盡一份心力，並由暑假前往南三陸高校交流的嘉中日檢班師生帶回這筆善款。

嘉中校長陳元泰特別向全校師生分享，這份來自遠方的祝福與心意。經校內討論後，師生決議將這筆善款化作「生命的象徵」，以延續這段跨海情誼，因此在南三陸高校師生再度到訪時，辦理深具意義的植樹活動。

張威傑表示，南三陸高校師生昨晚到達嘉義，今、明2天與嘉中學生交流，校方會安排生態課程、傳統文化布袋戲體驗，以及由嘉中學生以日文導覽城隍廟、舊監旁的木屋聚落等。

今天舉辦的「友情植樹活動」，由兩校師生共同種下象徵台日友好情誼的台灣特有種樹木灰背櫟，寓意堅韌、常青與希望。陳元泰說，此次共同栽下的灰背櫟，紀念著南三陸師生的心意，也象徵兩校在風雨之後相互扶持的深厚情誼。

商品推薦