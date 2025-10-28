快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

風災見證台日友好 嘉中與南三陸高校攜手植樹

中央社／ 嘉義市28日電

嘉義高中與日本宮城縣南三陸高校交流多年，南三陸高校得知嘉中校園今年7月受風災影響，發起募款援助。嘉中和來訪的南三陸師生今天舉行植樹活動，象徵跨越國界情誼萌芽。

國立嘉義高中學務處主任張威傑告訴中央社記者，自2018年起，嘉中學生於每年7月間，都會前往日本宮城縣南三陸高等學校交流2週；南三陸高校師生也會在10月間到訪，雙方建立深厚情誼。

張威傑說，今年7月初，颱風丹娜絲造成嘉中校園多株老樹傾倒受損；南三陸高校師生得知後，想起家鄉曾經歷311大地震與海嘯創痛，也記得當年台灣伸出溫暖援手，南三陸學生於是主動在校內及商店街發起募款行動，盼為嘉中災後復原盡一份心力，並由暑假前往南三陸高校交流的嘉中日檢班師生帶回這筆善款。

嘉中校長陳元泰特別向全校師生分享，這份來自遠方的祝福與心意。經校內討論後，師生決議將這筆善款化作「生命的象徵」，以延續這段跨海情誼，因此在南三陸高校師生再度到訪時，辦理深具意義的植樹活動。

張威傑表示，南三陸高校師生昨晚到達嘉義，今、明2天與嘉中學生交流，校方會安排生態課程、傳統文化布袋戲體驗，以及由嘉中學生以日文導覽城隍廟、舊監旁的木屋聚落等。

今天舉辦的「友情植樹活動」，由兩校師生共同種下象徵台日友好情誼的台灣特有種樹木灰背櫟，寓意堅韌、常青與希望。陳元泰說，此次共同栽下的灰背櫟，紀念著南三陸師生的心意，也象徵兩校在風雨之後相互扶持的深厚情誼。

延伸閱讀

311到丹娜絲的溫度傳遞 嘉中、南三陸高校共植灰背櫟台日情誼長青

台南風災後石綿瓦未清完引關切 中央承諾支援經費、市府強調不中斷

總統賴清德台南視察風災復原成果 強調建設持續推進「一直掛在心上」

台南7月風災屋損 市府：媒合修繕將告一段落

相關新聞

影／台中神岡國小「舊鞋救命」 活動 師生整理鞋傳遞愛

台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，今天升旗時小市長進行勸...

成功高中昨晚大停電！台電保險絲燒毀釀禍、電力未全恢復 今遠距授課

台北市成功高中昨天晚間出現全校大停電狀況，初步判斷是因台電端保險絲燒毀所致，由於電力未完全恢復，校方昨晚緊急宣布採全校線...

新北林口文小五籌備設校 明年啟動

因應新北林口地區人口快速成長與就學需求，市長侯友宜昨視察南勢國中校舍第二期工程，宣布因應林口學齡兒童增加，市府將於明年啟...

通學步道6樟樹遭毒害 屏東長興國小搶救、報警緝凶

屏東縣長治鄉長興國小操場後方通學步道6棵樟樹近日突然枯黃，鄉親細看樹幹下方及樹根處疑遭人鑽4到6個洞灌藥，痛批「太惡質」...

日本高校鐵道模型賽、抗震盃工程國際競賽 國立永靖高工囊括雙冠

2025年第17回全日本高校鐵道模型大賽，國立永靖高工室內空間設計科7名學生參賽，抱回1金、1銀、4銅；另製圖科製作地震...

金山區金美國小思源樓增設屋頂 室內上課不再漏水

金山區金美國小思源樓屋頂鐵皮鏽蝕嚴重，導致下方的綜合教室每逢下雨就會漏水、甚至有積水的問題，這也讓金美國小師生相當重要的室內集會與教學場域難以使用，為此立委廖先翔爭取國教署與市府教育局經費來進行改善，改善完成後，現在師生可以乾爽的在綜合教室上課與活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。