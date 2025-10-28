快訊

成功高中昨晚大停電！台電保險絲燒毀釀禍、電力未全恢復 今遠距授課

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市成功高中昨天晚間出現全校大停電狀況，初步判斷是因台電端保險絲燒毀所致，有於電力未完全恢復，校方昨晚緊急宣布採全校線上授課。本報資料照

台北市成功高中昨天晚間出現全校大停電狀況，初步判斷是因台電端保險絲燒毀所致，由於電力未完全恢復，校方昨晚緊急宣布採全校線上授課，校方表示，有於事發時間在晚上，光線影響讓廠商修復更加困難，目前還有一棟教學大樓電力需檢修，預計今天上午廠商會繼續處理。

校方表示，昨天27日晚間9時許出現全校跳電，當時校內有部分高三學生晚自習及委外場館運動民眾，警衛與廠商巡視校園並協助疏散，無人員受困或受傷情形，而校方也緊急舉行會議，考量到電力供應可能不穩，學校採取預防性調整啟動線上授課，確保隔日教學順利進行，並將訊息同步公告官網，並透過各班群組通知全校親師生，請教師依實際情況彈性調整課程內容，確保學生受教權益不受影響。

校方表示，目前初步判定為台電端保險絲燒毀導致全校停電，台電人員於晚間11時到校確認並隨即展開搶修，於今凌晨0時15分完成保險絲汰換與送電作業，電力維修廠商於凌晨1時完成四維樓、求是樓及活動中心電力檢測，供電均恢復正常，八德樓部分電力仍待進一步檢修，預計於今天上午9時由廠商進場處理。

停電

