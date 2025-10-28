藝術家曲德義驟逝享壽73歲 北藝大追悼：一生始終以教育為志業

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北藝術大學美術學系名譽教授、藝術家曲德義昨天下午因突發性身體狀況驟逝，享壽73歲。圖／取自「國立臺北藝術大學（北藝大）關渡通訊 TNUA Bulletin」臉書粉專
台北藝術大學美術學系名譽教授、藝術家曲德義昨天下午因突發性身體狀況驟逝，享壽73歲。親友昨晚以他的臉書發文，「未帶太多痛楚，就靜靜地離開我們了」，追思事宜將於近日擇期公布。北藝大證實這個消息，感謝曲德義對教育的投入和付出，並表達最深切的不捨和懷念。

曲德義1952年在韓國井邑出生，1976年畢業於台灣師範大學美術系，先後獲得法國國立高等設計學院美術設計碩士學位、法國國立高等美術學院造型美術碩士學位。返台後投入創作與教學，曾任北藝大關渡美術館館長和美術系教授，畢生致力於藝術教育與藝文推動。

「國立臺北藝術大學（北藝大）關渡通訊 TNUA Bulletin」臉書粉專發文追悼，曲德義以理性與感性交織的作品語言，持續探索藝術的精神與創作的本質。為籌畫全國第一座國立大學設置的專業美術館「關渡美術館」，曲德義一生始終以教育為志業，不僅是位藝術家、教育家，也是師生心目中談笑風生、創意源源不絕的「曲老師」。

北藝大表示，曲德義總是提攜後進不遺餘力。為眾多青年藝術家的養成奠定深厚基礎。同時，亦長年擔任國內多所美術館與藝術機構的重要委員，積極推動藝術教育與文化交流，持續為台灣藝術環境注入能量與引領方向。

