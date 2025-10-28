快訊

通學步道6樟樹遭毒害 長興國小搶救、報警緝凶

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣長興國小後方通學步道上6棵樟樹疑遭人惡意鑽洞灌毒，造成枯黃。學校報警，並通報為校安事件。記者劉星君／攝影
屏東縣長興國小後方通學步道上6棵樟樹疑遭人惡意鑽洞灌毒，造成枯黃。學校報警，並通報為校安事件。記者劉星君／攝影

屏東縣長治鄉長興國小操場後方通學步道6棵樟樹近日突然枯黃，鄉親細看樹幹下方及樹根處疑遭人鑽4到6個洞灌藥，痛批「太惡質」，校方獲悉後報警，急請樹醫師會診，盼及時搶救。

學校發出嚴正聲明，指將與公所對行為人追究樹木醫療搶救費用，補植費與相關懲罰性罰款等法律責任，此事絕不妥協，並會持續追蹤樹木搶救進度，納為生命教育教材。

長興國小通學步道6棵樹齡約12年的樟樹近日突然枯黃，學校拉起封鎖線，掛出寫著「搶救中請勿靠近」紅色警示。有鄉親也在樹上掛看板，表達強烈憤怒。

學校初步確認，6棵樟樹是遭人為惡意鑽孔灌藥毒害，「這不僅毀損公共資產，更是對生態環境與生命教育的公然挑戰」。樹醫師指樹幹遭鑽孔，只要灌除草劑可能就無法存活。

長興國小校長陳淑蕙說，已報警並聯繫專業樹醫師著手解毒、灌注營養，盡力搶救。總務處也完成現場採證，調閱周邊監視器畫面，務必將破壞者繩之以法。

