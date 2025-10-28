聽新聞
0:00 / 0:00

新北林口文小五籌備設校 明年啟動

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市長侯友宜昨視察南勢國中校舍第二期工程進度。記者張策／攝影
新北市長侯友宜昨視察南勢國中校舍第二期工程進度。記者張策／攝影

因應新北林口地區人口快速成長與就學需求，市長侯友宜昨視察南勢國中校舍第二期工程，宣布因應林口學齡兒童增加，市府將於明年啟動「文小五」設校籌備，預計有國小部48班、幼兒園8班，並納入2歲專班，打造結合教育、托育與社福的社區共融校園。

議員蔡淑君說，不少林口家長陳情住學校對面，卻因額滿而無法就近就學，文小五啟動設校，對地方是一大福音。

侯友宜強調，孩子的學習不能等，若不及早設校因應，未來工程成本更高，文小五將與南勢國中形成完整的教育銜接軸線，實踐從國小到國中的適性發展。

市府投入逾17億元打造南勢國中，校園融合AI科技與永續環保，盼成為智慧校園新典範。侯友宜指示新工處在安全前提下，拚明年5月完成校園體育館，讓學生開學即有完整學習空間。

南勢國中為新北市新設學校，今年首度招生開設七年級12班，第一期校舍9月啟用。第二期工程拚明年8月交付使用，包含普通與專科教室、圖書館、體育館、風雨球場與運動操場等；第三期工程規畫設立社會局社福大樓，將提供幼兒園、托育與托老中心設施，打造從幼兒到銀髮的全齡共融校園。

校長謝建成說，已啟用一期校舍，設有AI互動牆，全面導入生生有平板與智慧教室系統，行政穿堂空間可多功能應用於體育課與社團。學生與家長最大期待是體育館能趕上明年2月開學使用，全校能在明年8月完工。

延伸閱讀

新北文小五明年啟動籌設 林口擬設48班社區共融校園

侯友宜視察南勢國中工程 盼體育館提前完工 打造AI校園

網稱高架捷運阻斷龍脈無總統命 侯友宜苦笑這樣回應

因應非洲豬瘟豬隻禁宰10天 新北公有市場豬肉攤商減免租金

相關新聞

日本高校鐵道模型賽、抗震盃工程國際競賽 國立永靖高工囊括雙冠

2025年第17回全日本高校鐵道模型大賽，國立永靖高工室內空間設計科7名學生參賽，抱回1金、1銀、4銅；另製圖科製作地震...

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

被白車濺濕怒氣化詩意！高中生「從古文寫到英文」發逾10篇文 車主現身狠嗆

新北市一名女高中生日前上學途中，因暴雨積水遭一輛白色轎車濺得全身濕透，於是在社群平台怒發10幾篇「怨念貼文」，由於她從古文到英文詩詞樣樣精通，文筆犀利又幽默，被網友笑稱是「滿級分復仇文」…

蔣萬安拍板 北市推動校校有公托

北市長蔣萬安拍板，北市推動「校校有公托」重大政策。北市公托候補達3千餘人，引發家長抱怨，形容抽公托跟中樂透一樣難。蔣表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。