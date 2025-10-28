新北林口文小五籌備設校 明年啟動

因應新北林口地區人口快速成長與就學需求，市長侯友宜昨視察南勢國中校舍第二期工程，宣布因應林口學齡兒童增加，市府將於明年啟動「文小五」設校籌備，預計有國小部48班、幼兒園8班，並納入2歲專班，打造結合教育、托育與社福的社區共融校園。

議員蔡淑君說，不少林口家長陳情住學校對面，卻因額滿而無法就近就學，文小五啟動設校，對地方是一大福音。

侯友宜強調，孩子的學習不能等，若不及早設校因應，未來工程成本更高，文小五將與南勢國中形成完整的教育銜接軸線，實踐從國小到國中的適性發展。

市府投入逾17億元打造南勢國中，校園融合AI科技與永續環保，盼成為智慧校園新典範。侯友宜指示新工處在安全前提下，拚明年5月完成校園體育館，讓學生開學即有完整學習空間。

南勢國中為新北市新設學校，今年首度招生開設七年級12班，第一期校舍9月啟用。第二期工程拚明年8月交付使用，包含普通與專科教室、圖書館、體育館、風雨球場與運動操場等；第三期工程規畫設立社會局社福大樓，將提供幼兒園、托育與托老中心設施，打造從幼兒到銀髮的全齡共融校園。

校長謝建成說，已啟用一期校舍，設有AI互動牆，全面導入生生有平板與智慧教室系統，行政穿堂空間可多功能應用於體育課與社團。學生與家長最大期待是體育館能趕上明年2月開學使用，全校能在明年8月完工。

商品推薦