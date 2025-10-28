蔣萬安拍板 北市推動校校有公托

北市長蔣萬安拍板，北市推動「校校有公托」重大政策。北市公托候補達3千餘人，引發家長抱怨，形容抽公托跟中樂透一樣難。蔣表示，北市朝各公立國中小、高中都須附設公托中心目標邁進，對此各黨派議員樂見其成，呼籲人力培育等配套要做好。

社會局表示，已發函請各校盤點餘裕空間，也會去場勘評估可行性。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，目前公托師生比約1比4，大環境少子化嚴重，需求是否持續且長久，也是市府要思考的長遠議題，且廣設公托恐造成排擠效應，衝擊私托業者及教保員，要著重整體制度面討論。

「學校不只是學校，同時也是社區的一部分，也是地方翻新的起點。」蔣萬安日前市政會議聽取教育局高齡校舍專案報告，裁示北市朝「校校有公托」政策推動。

蔣說，少子女化成因多，養不起的經濟因素占很高比率，包括托育費用高，若送托比率低表示會有更多隔代教養，還有女性因生養子女被迫退出職場，政府有責任提對策。蔣說，學校閒置教室改作公托，將遇到來自校方很大阻力，有校長會認為學校主管機關是教育局，公托主管機關是社會局，增設公托中心會增加校方管理複雜度，出於便利管理的本位主義應該破除。

另，蔣萬安也指示工務局協助教育局評估30年屋齡以上校舍，如果結構安全、因少子化閒置，評估「整棟建築設置成大型公托中心」可行性。

民進黨議員簡舒培認為，處理公托議題須大刀闊斧，包含師資培育、空間配置等，現況仍有不少優秀私托、準公托還有名額，可能因近日新聞案件、收費等，讓家長選擇缺乏信心，市府應一起納入規畫制度。

國民黨議員柳采葳表示，樂見市府廣設公托，不只公托，未來公幼也會有需求，籲市府落實一條龍制度；民眾黨議員黃瀞瑩說，增設公托是好事，數量增加時，環境、品質更不能忽視，培育教育人才、軟硬體設備等配套要到位。

商品推薦