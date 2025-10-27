日本高校鐵道模型賽、抗震盃工程國際競賽 國立永靖高工囊括雙冠

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立永靖高工學生獲得2025年第17回全日本高校鐵道模型大賽六大獎項，及「抗震盃—地震工程模型製作國際競賽」高中職組第一名，今歡喜慶功。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工學生獲得2025年第17回全日本高校鐵道模型大賽六大獎項，及「抗震盃—地震工程模型製作國際競賽」高中職組第一名，今歡喜慶功。記者簡慧珍／攝影

2025年第17回全日本高校鐵道模型大賽，國立永靖高工室內空間設計科7名學生參賽，抱回1金、1銀、4銅；另製圖科製作地震工程模型，「抗震盃—地震工程模型製作國際競賽」，從98隊脫穎而出榮獲高中職組第一名。永靖高工今歡喜表揚得獎學生為校也為縣爭光。

永工室內空間設計科學生陳忠翌、吳辰睿、蔡沅叡、邵柏菘、林展域、廖佩潔、鐘彩銀，由老師陳右青指導參加日本高校鐵道模型大賽，永工代表隊囊括大會六大獎項，依序為最佳人氣金質獎（陳忠翌）、江戶川亂步短篇小說特別獎銀質獎（吳辰睿、蔡沅叡）、理事長特別獎（邵柏菘）、場景擬真特別獎（林展域）、最佳影片獎（廖佩潔）、最佳寫作獎（鐘彩銀）。

陳右青表示，這次選擇基隆八斗子車站作為參賽主題，模型著重山海、隧道、海蝕風化地貌與鐵道自行車等景物，為了呈現最真實風貌，團隊兩次實地勘景，並透過空拍機捕捉不同角度景致，鐵道自行車更是騎乘兩次並全程錄影以確保場景能兼具真實與特色。

陳右青說，團隊成員為了製作1分鐘日文介紹影片、依據場景撰寫日文旅遊文學創作、準備3到5分鐘現場簡報，及線上英文版的製作歷程回顧日記，今年暑假期間在實習工場日以繼夜反覆修正，經常半夜才回家，甚至住在指導老師家節省通勤時間。

家長也幫忙接送或是協助運送模型作為團隊最佳後盾，比賽結果獲1金、1銀、4銅，創下今年參賽學校中獲獎數最多的佳績，返國後10月25日參加台中驛鐵道文化園區第一屆全國科技教育鐵道模型創意競賽又榮獲第一名。

製圖科學生林塬鑫、李子承、黃慈堯、黃寶泓，在老師林茂宏、楊秦富、邱柏瑄指導，參加國家實驗研究院國家地震工程研究中心「抗震盃—地震工程模型製作國際競賽（IDEERS）」，利用細木條、熱熔膠、橡皮筋、紙張、細棉繩等有限材料，製作「單一集中載重平臺的塔型結構物」，模型成功通過規則上限800 gal振動台測試，展現優異的耐震性能與設計效率，獲得高中職組第一名。

「選技職，好好讀，有前途。」永靖高工校長林麗容說，永工最近連連得獎，證明學生就讀永工，在每個年級循序漸進的學習，由老師輔導考取證照和參加國內外比賽累積實做能力，對未來求學及就業都有助益。

鐵道 地震 特別獎

