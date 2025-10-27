馬公市幼兒園有恐龍 萬聖節搞怪小朋友又驚又喜

新北市淡水區淡水國小田徑隊成立多年，成績亮眼，新北市114年小學田徑賽男童乙組跳高奪得第1名，女童乙組3000M競走第5名，為了讓孩子有更好的學習環境，新北市議員蔡錦賢服務處媒合在地企業紅樹林有線電視，捐贈三萬元的經費基金，議員服務處代表呂鈞鴻也特別出席，希望能夠透過幫助，讓小小選手在比賽中有有更好的表現。

2025-10-27 19:15