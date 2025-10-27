馬公市幼兒園有恐龍 萬聖節搞怪小朋友又驚又喜
恐龍來了，「缺席舞團」今天帶著一隻仿真恐龍，走進馬公市立幼兒園，近距離與小朋友互動，幼兒們一陣尖叫與驚喜，是馬公市公所辦理萬聖節搞怪活動之一。
馬公市公所辦理萬聖節系列活動，24日推出「萬聖萌怪奇幻夜」踩街活動，恐龍於馬公市區路口驚喜現身，掀起高潮後，為延續萬聖夜熱烈氛圍，今天分別安排恐龍回到馬公市立幼兒園、澎南分班與東衛分班，讓幼兒園小朋友又驚又喜。
馬公市長黃健忠指出，教育的價值在於引導孩子從生活中體驗與探索，恐龍從市區踩街到校園，不僅是一場演出，更是一種寓教於樂的實踐，讓孩子在驚喜中學會勇氣，在互動裡建立自信。
