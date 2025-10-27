新北學童不如台北 低收入戶學生午餐因這因素無法獲補助
新北市營養午餐是否應全額補助，爭論多年未決，新北市議員山田摩衣今在議會質詢指出，侯友宜市長曾承諾「研議補助一半」，至今仍未實現，且比較台北與新北市政策，北市只要設籍在當地，低收入戶學生皆補助至18歲，不限就讀學校縣市都能領取現金補助，但新北市學生若到外縣市就讀，反而領不到補助，明顯不公平。
山田摩衣質疑，台北市低收學生到新北念五專就有補助，但新北的低收學生到台北念五專卻沒有補助，這樣合理嗎？五專前三年屬於「十二年國教」範圍，應與高中職相同享有午餐補助資格。
相較之下，新北市僅限就讀新北市轄內高中職的低收戶學生，且補助方式為「免繳營養午餐費」，並非發放現金，導致許多設籍新北卻赴台北市就讀五專的低收學生，反而領不到午餐補助。
根據統計，新北市目前共有低收戶2萬6090人，其中6至19歲約6460人，若以台北市標準每餐補助65元、每年上課200天計算，將其全納入補助，一年約需8398萬元經費，與現行學校補助規模差距並不大。山田摩衣呼籲教育局立即盤點並補助這群被忽略的學生，不能漏接任何需要幫助的弱勢學子。
教育局長張明文回應，教育局將研議擴大補助範圍，把設籍新北就讀外縣市學校的低收戶學生納入午餐補助對象。
