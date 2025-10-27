在地企業回饋捐三萬 助淡水國小田徑隊培訓經費

新北市淡水區淡水國小田徑隊成立多年，成績亮眼，新北市114年小學田徑賽男童乙組跳高奪得第1名，女童乙組3000M競走第5名，為了讓孩子有更好的學習環境，新北市議員蔡錦賢服務處媒合在地企業紅樹林有線電視，捐贈三萬元的經費基金，議員服務處代表呂鈞鴻也特別出席，希望能夠透過幫助，讓小小選手在比賽中有有更好的表現。

新北市議員蔡錦賢秘書呂鈞鴻表示，這次非常感謝紅樹林有線電視的幫助，讓淡水國小將近30多位的小小田徑選手們，有足夠的經費，無論是到外縣市去比賽，都可以無後顧之憂的在場上，展現自信。校長也說透過各界的幫助，有更多的資源，讓孩子開心比賽。

淡水國小校長陳佩芝表示，田徑隊配有教練2名，學生共30名，男女各15名，由於學生比賽需要經費相當大，過去都依靠補助經費，加上為了給學生更好的學習環境，感謝新北市議員蔡錦賢服務處的媒合，紅樹林有線電視贊助淡水國小田徑隊3萬元基金，作為培訓及比賽經費使用，讓孩子在更好的學習環境下成長。

