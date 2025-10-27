快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

聽新聞
0:00 / 0:00

在地企業回饋捐三萬 助淡水國小田徑隊培訓經費

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
經費的贊助，期望能幫助學子能在更好的學習環境下成長。 圖／紅樹林有線電視提供
經費的贊助，期望能幫助學子能在更好的學習環境下成長。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡水國小田徑隊成立多年，成績亮眼，新北市114年小學田徑賽男童乙組跳高奪得第1名，女童乙組3000M競走第5名，為了讓孩子有更好的學習環境，新北市議員蔡錦賢服務處媒合在地企業紅樹林有線電視，捐贈三萬元的經費基金，議員服務處代表呂鈞鴻也特別出席，希望能夠透過幫助，讓小小選手在比賽中有有更好的表現。

新北市議員蔡錦賢秘書呂鈞鴻表示，這次非常感謝紅樹林有線電視的幫助，讓淡水國小將近30多位的小小田徑選手們，有足夠的經費，無論是到外縣市去比賽，都可以無後顧之憂的在場上，展現自信。校長也說透過各界的幫助，有更多的資源，讓孩子開心比賽。

淡水國小校長陳佩芝表示，田徑隊配有教練2名，學生共30名，男女各15名，由於學生比賽需要經費相當大，過去都依靠補助經費，加上為了給學生更好的學習環境，感謝新北市議員蔡錦賢服務處的媒合，紅樹林有線電視贊助淡水國小田徑隊3萬元基金，作為培訓及比賽經費使用，讓孩子在更好的學習環境下成長。

淡水 議員

延伸閱讀

知名當歸鴨店少東疑欠賭債 連鎖店遭潑漆衝撞…新北警逮8黑幫

秋遊萬金限量一日「杜鵑小旅行」開放報名

混凝土頂塊進場 新北市工務局加速新店擋土牆穩固工程

五股交流道北出匝道完工 民代籲因應塭仔圳開發應銜接台65線

相關新聞

新北學童不如台北 低收入戶學生午餐因這因素無法獲補助

新北市營養午餐是否應全額補助，爭論多年未決，新北市議員山田摩衣今在議會質詢指出，侯友宜市長曾承諾「研議補助一半」，至今仍...

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

被白車濺濕怒氣化詩意！高中生「從古文寫到英文」連發文洩憤 車主現身狠嗆提告

新北市一名女高中生日前上學途中，因暴雨積水遭一輛白色轎車濺得全身濕透，於是在社群平台怒發10幾篇「怨念貼文」，由於她從古文到英文詩詞樣樣精通，文筆犀利又幽默，被網友笑稱是「滿級分復仇文」…

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

金山區金美國小思源樓增設屋頂 室內上課不再漏水

金山區金美國小思源樓屋頂鐵皮鏽蝕嚴重，導致下方的綜合教室每逢下雨就會漏水、甚至有積水的問題，這也讓金美國小師生相當重要的室內集會與教學場域難以使用，為此立委廖先翔爭取國教署與市府教育局經費來進行改善，改善完成後，現在師生可以乾爽的在綜合教室上課與活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。